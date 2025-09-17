FEDERICO STURZENEGGER PRESIONA A DIPUTADOS: «NO LE HAGAN EL JUEGO AL KIRCHNERISMO»

En ese sentido, acusó que «el kirchnerismo utilizó los organismos descentralizados como cajas para recaudar, arancelando trámites a medida que crecía sus estructuras».

«A su vez cada organismo descentralizado requiere su propia estructura organizativa: la misma que si fuera un ministerio. La centralización resuelve ambos problemas: acota la capacidad de arancelar al ciudadano y elimina las duplicaciones administrativas sin afectar sus funciones esenciales», detalló sobre parte de las medidas en discusión en el Congreso.

A poco más de un mes de las elecciones, Sturzenegger analizó que «hay una puja política» y advirtió a los legisladores a sostener las decisiones del Presidente.