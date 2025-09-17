FEDERICO STURZENEGGER PRESIONA A DIPUTADOS: «NO LE HAGAN EL JUEGO AL KIRCHNERISMO»
El ministro Federico Sturzenegger pidió blindar los vetos presidenciales y los decretos que avanzan en el desguace del Estado que propicia el gobierno de Javier Milei.
«A su vez cada organismo descentralizado requiere su propia estructura organizativa: la misma que si fuera un ministerio. La centralización resuelve ambos problemas: acota la capacidad de arancelar al ciudadano y elimina las duplicaciones administrativas sin afectar sus funciones esenciales», detalló sobre parte de las medidas en discusión en el Congreso.
A poco más de un mes de las elecciones, Sturzenegger analizó que «hay una puja política» y advirtió a los legisladores a sostener las decisiones del Presidente.