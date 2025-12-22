SEGÚN EL INDEC: LA ACTIVIDAD ECONÓMICA BAJÓ UN 0,4% EN OCTUBRE

PORTICO MULTIMEDIOS:envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Se trata de la primera caída mensual en los últimos cuatro meses.En tanto, en la comparación interanual, registró un alza de 3,2%.

La actividad económica registró en octubre una caída de 0,4% respecto de septiembre, en un mes marcado por el clima electoral, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Se trata de la primera baja en cuatro meses, en el marco de un escenario de estancamiento desde mayo.

En tanto, en la comparación interanual, el Índice de Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) subió 3,2%, mientras que en los primeros diez meses del año acumula un alza de 5% respecto del mismo período del 2024.

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE OCTUBRE, SECTOR POR SECTOR

Con relación a igual mes de 2024, doce de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en octubre, entre los que se destacan Pesca(91,4% ia) e Intermediación financiera (22,8% ia), impulsado principalmente por la mayor actividad de los agentes y sociedades de bolsa.

Asimismo, la actividad de Intermediación financiera (22,8% ia) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (3,9% ia). Entre ambos sectores aportaron 1,32 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE.

En tanto, tres sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Industria manufacturera (-2,7% ia). Junto con Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,8% ia) y Hoteles y restaurantes (-1,0% ia) le restan 0,52 p.p. a la variación del EMAE.

