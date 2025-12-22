FIN DE SEMANA CON MAS DE 300 INTERVENCIONES POLICIALES: SECUESTRARON ARMAS, AUTOS Y MOTOS

PORTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Los controles incluyeron operativos viales y de prevención, con alcoholemias positivas, secuestro de motos y armas en distintos puntos del Chaco.

Durante el último fin de semana, la Policía del Chaco desplegó un amplio operativo de control y prevención en todo el territorio provincial, que arrojó como resultado más de 300 intervenciones, cientos de personas demoradas y numerosos secuestros de vehículos y armas.

Según el informe oficial, se llevaron adelante 332 operativos en las distintas Direcciones de Zona, los cuales permitieron la aprehensión de 46 personas por infracciones al Código Penal, además de múltiples intervenciones contravencionales.

En ese marco, las fuerzas de seguridad detectaron un total de 408 contraventores y procedieron al secuestro de 472 motocicletas, una de ellas con pedido de secuestro activo. Asimismo, se incautaron 5 armas de fuego y 15 armas blancas, en el marco de los controles preventivos.

Controles viales y alcoholemia positiva

Por su parte, Policía Caminera intensificó los controles en rutas y accesos, labrando 245 actas por distintas infracciones de tránsito. Como resultado de los operativos de alcoholemia, 30 conductores fueron notificados por dar positivo en el test, quedando a disposición de las sanciones correspondientes.

Desde la fuerza destacaron que estos dispositivos tienen como objetivo reforzar la seguridad ciudadana, prevenir delitos y reducir los riesgos viales, especialmente durante los fines de semana, cuando se incrementa la circulación y la actividad nocturna.

Los operativos continuarán desarrollándose de manera sostenida en distintos puntos de la provincia, en coordinación con las áreas de seguridad y tránsito.

Relacionado