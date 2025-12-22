EL GOBIERNO PROVINCIAL REFUERZA LA SEGURIDAD Y LA ASISTENCIA A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL TEMPORAL

PORTICO MULTIMEDIOS:envíanos información, audios,mensajes al 3644-688080/3644-404921

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, impartió directivas precisas a los subsecretarios dependientes de su cartera para que, en articulación con las distintas áreas del Gobierno provincial, se intensifiquen las tareas de abordaje, asistencia y acompañamiento a las personas afectadas en todo el territorio provincial.

En la mañana de este lunes, el titular de la cartera de Seguridad participó de una reunión interministerial convocada en Casa de Gobierno. Posteriormente, en el Centro Multiagencial de Emergencia, Matkovich mantuvo un encuentro con la cúpula policial, subsecretarios y funcionarios de su área, donde se evaluó la situación climática y se definieron las medidas a seguir ante las inclemencias meteorológicas.

En ese marco, se dispuso que la Policía del Chaco continúe con el relevamiento y atención a vecinos de las zonas anegadas; brinde apoyo a los funcionarios que se encuentren desplegados en el terreno y refuerce la presencia preventiva en los sectores más comprometidos, especialmente en los barrios del Gran Resistencia.

Desde las primeras horas del domingo, el Ejecutivo provincial se encuentra trabajando de manera sostenida para atender la emergencia. El ministro Matkovich, junto a las máximas autoridades policiales, también recorrió las áreas más afectadas por las copiosas lluvias, supervisando las tareas que se desarrollan en el lugar.

Las acciones se llevan adelante con la participación de recursos humanos y materiales de la Policía del Chaco, incluyendo el Cuerpo de Bomberos, el Departamento Rural, el Centro Multiagencial 911, en coordinación con la Municipalidad de Resistencia y distintas áreas de asistencia del Gobierno provincial.

Finalmente, se informó que mientras persista la emergencia climática continuarán las tareas de asistencia y acompañamiento a las familias damnificadas, a través de los distintos organismos del Estado, con un rol activo del Ministerio de Seguridad y la Policía del Chaco.

