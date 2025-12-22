COLONIA BENITEZ; TRABAJO ARTICULADO DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y EL MUNICIPIO PARA ASISTIR A LOS VECINOS AFECTADOS

PORTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Ante el fuerte temporal que afecta a la provincia, el Gobierno sigue trabajando en el dispositivo de respuesta integral que involucra a todas las áreas de servicio y seguridad.

Bajo la instrucción directa del gobernador de atender y poner todos los recursos a disposición de los vecinos, se coordina el trabajo en terreno entre Secheep, Sameep, la Administración Provincial del Agua (APA), la Policía del Chaco, Bomberos y las áreas de Defensa Civil.

En este sentido, el ministro de Gobierno, Julio Ferro, junto al subsecretario de Municipio, Marcelo Barrios y al intendente local, Sergio Phipps, coordinaron la articulación entre los organismos. El ministro Ferro, destacó además, el esfuerzo conjunto: «Estamos ante un evento climático intenso y la prioridad es el trabajo en equipo. El gobernador nos pidió estar cerca y agilizar las soluciones. Estamos articulando para que las cuadrillas de energía trabajen seguras, para que APA garantice el bombeo y para que Desarrollo Humano pueda asistir a quienes lo necesiten».

Ferro estuvo en Colonia Benitez y posteriormente en barrios periféricos de Resistencia, entre los más afectados por las precipitaciones que se vienen llevando adelante desde la madrugada del domingo. Informó que las intensas lluvias afectaron a varias localidades del interior y que se trabaja en articulación con los intendentes para dar respuestas a las familias damnificadas.

“Pusimos todas las medidas de emergencia necesarias a disposición, incluso se habilitaron escuelas para evacuaciones, de ser necesario y se está trabajando en la asistencia directa”, concluyó.

GOBIERNO REITERA LOS CANALES OFICIALES DE ASISTENCIA

📞 103 (DEFENSA CIVIL): Para reportar árboles caídos, voladuras o anegamientos.

📞 911 (EMERGENCIAS): Riesgo de vida o seguridad.

📞 100 (BOMBEROS): Asistencia inmediata.

📞 0800-7777-589 (SECHEEP): Reclamos por servicio eléctrico o cables peligrosos.

📞 0800-444-0310 (SAMEEP): Reclamos de agua/cloacas.

