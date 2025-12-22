POR EL TEMPORAL: PIDEN A VECINOS DE BARRANQUERAS NO SACAR LAS BOLSAS DE BASURA

PORTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Desde la Comuna informaron que el servicio de recolección municipal retomará sus actividades y recorridos una vez que cese el alerta meteorológico.

Limpieza de cunetas en Barranqueras.

Desde la Municipalidad de Barranqueras informaron este lunes que vienen reforzando los trabajos de asistencia territorial para mitigar los efectos de las intensas lluvias que se están presentando en todo el Área Metropolitana.

En este sentido, los diferentes equipos avanzan en la ejecución de tareas de desobstrucción de desagües en los diferentes barrios y en el monitoreo de bombas para garantizar el correcto escurrimiento del agua.

Ante ello, solicitan a los vecinos que no saquen las bolsas de residuos a la vía pública, ya que esto provoca una fuerte obstrucción de los desagües pluviales.

Asimismo, informaron que el servicio de recolección municipal retomará sus actividades y recorridos una vez que cese el alerta meteorológico.

