Milei le puso fecha al fin de la inflación: cuándo va a perforar el 1% mensual según el Presidente

Milei habla de inflación

La inflación fue tema de campaña y ha sido eje central de las decisiones de política económica tomadas por el Gobierno nacional desde que asumió el mando, en diciembre de 2023. Los estudios del Indec han dado seguimiento a la evolución de los precios y han dejado en evidencia una desaceleración del IPC en el último año, pero lo que aún no está dicho, escuándo el índice inflacionario mensual va a ser menor al 1%.

Quien dice tener una respuesta a esa incógnita es el propio Presidente. Durante un programa de streaming de Carajo, Javier Milei aseguró que hacia agosto del año próximo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) “va a converger a cero”.

La política monetaria tiene un rezago. Nosotros creíamos que era de entre 18 y 24 meses, pero hay una tesis doctoral que hizo un alumno de Enrique Neder (profesor de Teoría Monetaria) que probó que los rezagos son de 26 meses. Esto quiere decir que para la mitad del año que viene o agosto, la inflación seguro va a empezar con cero”, declaró el mandatario nacional.

Qué dice el mercado

En una entrevista concedida anoche al periodista Luis Majul, Milei reafirmó su explicación y amplió: “La cantidad de dinero es el ancla nominal de la economía y eso determina el nivel de precio de la economía”. El Presidente citó un estudio de la Universidad de Córdoba para fundamentar que “los rezagos son de 26 meses”, en referencia al tiempo que tarda la política monetaria en impactar plenamente en la inflación. Según el propio Milei, “si nosotros fijamos la cantidad de dinero, logramos el… que fue cuando se terminó de sanear el Banco Central a mediados del veinticuatro… A los 26 meses debería haber inflación cercana a cero”. Además, explicó que el tipo de cambio “es un precio más y debería estar determinado por la lógica de la cantidad de dinero”, y subrayó que el mecanismo de formación de expectativas en Argentina está condicionado por décadas de inestabilidad: “de los noventa años que llevamos con Banco Central, durante ochenta años esas cosas pasaron y la única vez que no pasaron fue los diez años que había convertibilidad”.

Uno de los termómetros más efectivos para medir si el mercado la cree o no al Gobierno, es el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), un estudio que realiza mensualmente el Banco Central para conocer la postura de consultoras, instituciones y especialistas sobre diferentes temas vinculados a la economía.

¿Qué dicen los expertos sobre la inflación? El último REM, que fue publicado este mes con datos correspondientes a noviembre, confirma que el mercado cree en la continuidad de la tendencia de desaceleración. Según los referentes consultados, el IPC estará por encima de la barrera del 2% por última vez en diciembre de este año. A partir de enero, estiman, se ubicará por debajo de ese número. Más adelante, en mayo, el IPC llegaría a un valor de 1,5%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA refleja que los analistas esperan una continuidad en la desaceleración del IPC, aunque con valores aún superiores al 1% mensual (Reuters) El Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA refleja que los analistas esperan una continuidad en la desaceleración del IPC, aunque con valores aún superiores al 1% mensual (Reuters)

No obstante, no hay datos que muestren cuál es la estimación del mercado para los meses mencionados por Milei (junio, julio y agosto), por lo que aún no se puede saber si los expertos creen o no en el Presidente. Lo que sí se puede conocer, es la proyección de los especialistas para todo el 2026. Según el BCRA, la inflación que calculan para el año próximo es de 19,6%, lo que demuestra que el IPC promedio mensual será superior al 1%. Eso no implica, por supuesto, que el IPC no puede ser cercano a cero hacia la segunda mitad del año. De cualquier forma, sólo el tiempo dirá si Milei tiene razón o no.

La mirada de las consultoras

En una mirada más coyuntural, la consultora EconViews, que dirige Miguel Kiguel, vio en el dato de inflación de noviembre una luz amarilla. “No es alarmante por ahora, aunque la tendencia de los últimos seis meses viene siendo claramente al alza. La inflación núcleo, que marca la dinámica más estructural, subió a 2.6%, el nivel más alto desde abril, y la variación interanual se aceleró por primera vez en la era Milei”, notó en su informe. “El dólar, que en un primer momento se atrasó y ayudó a bajar la inflación, y que luego se ajustó a partir de julio, explica en gran parte el rebote. Pero sería un error volver a atrasarlo: implicaría pan para hoy y hambre para mañana y mantendría viva la inercia”, señalaron.