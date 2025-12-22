EL DEPORTE CASTELENSE CELEBRA LA INAUGURACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO “STUPADEL”

El deporte local suma un nuevo y significativo espacio con la inauguración del Complejo Deportivo Stupadel, un emprendimiento familiar impulsado por el reconocido jugador del pádel castelense Franco Stupaczuk, fruto de un sueño largamente anhelado que hoy abre sus puertas a toda la comunidad.

El complejo cuenta con dos modernas canchas e instalaciones especialmente adaptadas y acondicionadas para recibir a quienes disfrutan del deporte de las paletas, fortaleciendo la infraestructura deportiva de la ciudad y promoviendo hábitos saludables.

El intendente Pío Sander acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el subsecretario de Deportes Roberto Scheffer, participó del evento, destacando el orgullo que representa para toda la comunidad ver cómo los deportistas locales apuestan a invertir y fortalecer el deporte en su propia localidad. En ese marco, remarcó la importancia del deporte como herramienta socializadora, de inclusión y formación, especialmente para niños y jóvenes.

Durante el acto, el intendente felicitó Franco Stupaczuk, por su exitosa carrera deportiva y por la puesta en marcha de un emprendimiento ligado al desarrollo físico y deportivo de la ciudad.

Tras el corte inaugural, Franco Stupaczuk agradeció a las autoridades, familiares y vecinos presentes, y destacó el valor del deporte como espacio de contención, socialización e inclusión, especialmente para las nuevas generaciones, subrayando el acompañamiento recibido para hacer realidad este gran sueño.

