CASTELLI «CINE DE VERANO Y EXPO FERIA NAVIDEÑA 2025: UNA JORNADA PARA DISFRUTAR EN FAMILIA»

Como parte de las actividades de fin de año, el Municipio, a través de sus distintas Secretarías, dio inicio al Cine de Verano, una propuesta pensada para el encuentro y el disfrute de toda la comunidad.

Una multitud se convocó en la plaza para disfrutar de la proyección de la película “Klaus”, donde niños y niñas vivieron un momento inolvidable. La gran sorpresa de la noche fue la llegada de Capibara y Santa Claus, quienes compartieron risas, fotos y realizaron la entrega de golosinas, generando un clima de alegría y diversión.

La jornada se completó con la tradicional Feria Navideña 2025 en la Plaza San Martín, que se vistió de color y espíritu festivo. Manualistas, artesanos y emprendedores ofrecieron al público una amplia variedad de productos en vísperas de Navidad: propuestas gastronómicas, adornos e ingeniosos motivos navideños para el hogar. En total, participaron 163 puestos, consolidando una feria de gran convocatoria.

🎁🎥 Una jornada exitosa, donde una multitud recorrió los stands y disfrutó del cine al aire libre, reafirmando una iniciativa del Municipio que es celebrada y acompañada por toda la comunidad.

