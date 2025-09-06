SECUESTRÓ A SUS DOS HIJOS Y LOS MATÓ: LA ESCALOFRIANTE HIPÓTESIS DEL CASO QUE CONMUEVE A URUGUAY

Andrés Morosini mató a sus hijos, de 6 y 2 años. (Foto: Facebook / Tito Morosini)

Avanza la investigación que apunta a esclarecer el doble filicidio que conmueve a Uruguay. La hipótesis central del caso sostiene que el móvil del asesino fue hacer sufrir a la madre y que planificó todo.

El hallazgo de los hermanos Alfonsina, de 2 años, y Francisco, de 6, junto a su padre muerto dentro de un auto en el arroyo Don Esteban, estremeció al país vecino en las últimas horas.

El drama se confirmó tres días después de que Andrés Morosini, papá de los chiquitos, los secuestrara de la casa de su expareja, Micaela Ramos, en Mercedes y escapara a gran velocidad. Autoridades del caso brindaron detalles sobre la investigación y afirmaron que se trató de un crimen premeditado.

En ese sentido, los investigadores sostienen la hipótesis de un femicidio vinculado. Es decir, que Morosini, que tenía antecedentes penales e incumplió una medida cautelar, mató para dañar a la mamá de sus hijos.

El miércoles último, el hombre de 28 años fue hasta la casa de Ramos y se llevó por la fuerza a sus dos hijos.

Según confirmó la Policía, hubo “amenazas verbales” previas de Morosini hacia la joven, madre de los dos niños, y esto disparó la inmediata intervención de la fiscalía del caso.

“Una persona extremadamente complicada”

Morosini era del barrio Jardines del Hipódromo de la ciudad de Mercedes, donde también vivían sus hijos. De chico había vivido cerca del Hipódromo Viera y Benavidez, motivo por el cual se interesó tempranamente por los caballos y las carreras. Ya de adulto, se convirtió en jockey y practicaba turf.

De acuerdo a lo informado por El País, fuentes del ambiente de ese deporte afirmaron que Morosini era “una persona extremadamente complicada y rebelde a nivel profesional”. Además, dijeron que “había sido suspendido por un año” y que “tuvo problemas”.

Por otra parte, el presunto filicida trabajaba en el rubro de la construcción al igual que su padre, y solía frecuentar las asambleas del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA).

El hallazgo

La búsqueda de Alfonsina y Francisco había iniciado el miércoles, luego de que la madre Micaela Ramos denunciara el secuestro a través de las redes sociales.

La joven que su expareja entró ese día por la fuerza a su casa y se llevó a los chicos. “Por favor, estoy desesperada. Necesito que me ayuden y que se movilicen conmigo”, pidió la mujer en un video de su cuenta de Facebook.

El auto de Morosini, un BYD rojo con matrícula KPA1970, había sido filmado por las cámaras de seguridad en el peaje de la Ruta 2, hacia la localidad de Fray Bentos.

Los investigadores reunieron indicios que llevaron a enfocar la búsqueda en el departamento de Río Negro, específicamente cerca del arroyo Don Esteban, en las inmediaciones de la Ruta 20.

Cuando llegaron al lugar, los policías encontraron el auto de Morosini a tres metros de profundidad. En su interior, estaban los tres cuerpos.

“Se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance”, indicó la fiscal Paula Goyeni, a cargo de la investigación, en declaraciones para Telemundo. “Es un momento muy difícil”, sumó.