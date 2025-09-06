ANSES ADELANTÓ PAGOS DE LA AUH Y ANUNCIÓ UNA IMPORTANTE NOVEDAD
El organismo dio a conocer el cronograma de pagos para cada una de sus prestaciones en septiembre. Los detalles en la nota.
Cuánto paga ANSES por AUH y SUAF en septiembre
Es importante resaltar que ANSES retiene un 20% del monto mensual de la AUH, que se libera al presentar la Libreta con los controles de salud, vacunación y escolaridad. De esta manera y con el ajuste incorporado, este es el dinero final que recibirá cada usuario en el noveno mes del año:
- AUH: $115.066
- AUH con discapacidad: $374.744
- Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) primer tramo: $57.492
- SUAF hijo con discapacidad: $187.195
- Asignación Universal por Embarazo (AUE): $115.066
Quiénes no recibirán el beneficio este mes
- Familias cuyo ingreso total supere el equivalente a dos salarios mínimos.
- Aquellos que no entreguen la Libreta AUH dentro del plazo establecido.
- Personas con empleo formal registrado o monotributistas, excepto monotributo social y trabajadores de casas particulares.
- Extranjeros que no cuenten con al menos dos años de residencia legal en el país.
- Hijos que estén registrados en otro grupo familiar o que tengan más de 18 años sin discapacidad.
Cómo queda el calendario de pagos AUH y SUAF en septiembre
El calendario de pagos que dio a conocer ANSES comenzará el próximo lunes, y se extenderá hasta el 19 de septiembre. Es importante resaltar que cada usuario recibirá el dinero según el último dígito de su Documento Nacional de Identidad (DNI):
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre