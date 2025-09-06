ANSES ADELANTÓ PAGOS DE LA AUH Y ANUNCIÓ UNA IMPORTANTE NOVEDAD

Este son los beneficiarios de la AUH que quedarán exentos del programa en septiembre.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es uno de los programas más importantes y esenciales que dispone la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES). Esta prestación se encarga de acompañar de manera económica a las madres que no tienen ingresos formales, con un subsidio por cada hijo menor de 18 años o con discapacidad.

Además, el organismo, durante los últimos días, no solo dio a conocer el cronograma de pagos para septiembre, sino que también anunció que cada uno de sus programas tendrán un incremento del 1,9%. Este ajuste es producto de la inflación registrada en julio.

Cuánto paga ANSES por AUH y SUAF en septiembre La AUH de septiembre se abonará hasta el viernes 19.

Es importante resaltar que ANSES retiene un 20% del monto mensual de la AUH, que se libera al presentar la Libreta con los controles de salud, vacunación y escolaridad. De esta manera y con el ajuste incorporado, este es el dinero final que recibirá cada usuario en el noveno mes del año:

AUH: $115.066

$115.066 AUH con discapacidad: $374.744

$374.744 Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) primer tramo: $57.492

$57.492 SUAF hijo con discapacidad: $187.195

$187.195 Asignación Universal por Embarazo (AUE): $115.066