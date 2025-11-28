SECUESTRAN MÁS DE 82 MIL AMPOLLAS DE FENTANILO CONTAMINADO

En el marco del «Plan de Recupero Judicial del Fentanilo Contaminado», efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina llevaron adelante una serie de allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe, donde se incautaron más de 82 mil ampollas de fentanilo alterado.

La causa se inició tras el reporte de 58 personas fallecidas, cifra que continuó en aumento como consecuencia del suministro de fentanilo contaminado microbiológicamente.

A raíz de estos hechos, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) radicó una denuncia ante la División Delitos contra la Salud Pública de la PFA, alertando sobre irregularidades cometidas por un laboratorio proveedor.

Frente a la gravedad de la situación, los investigadores dieron intervención al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, Secretaría Nº 8 de Ramiro Riera, que instruyó profundizar las tareas de investigación.

A partir de allí, personal de la PFA, en coordinación con la Secretaría de la Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad y la Anmat, realizó trabajos de campo que permitieron identificar a dos laboratorios como proveedores del fentanilo contaminado.

También fueron detectadas 187 droguerías, sanatorios y clínicas vinculados a la distribución del producto, de los cuales 40 establecimientos habían recibido ampollas pertenecientes a los lotes comprometidos.

Dado que estos centros se encontraban distribuidos en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Formosa, se solicitó la colaboración de las delegaciones federales con jurisdicción en cada una de esas zonas.

Los responsables de los establecimientos fueron notificados y procedieron a resguardar los lotes, mediante actas compromisorias de depósito judicial.

Posteriormente, y de manera conjunta, las unidades actuantes realizaron el secuestro, traslado y guarda del material recuperado, que quedó bajo custodia en instalaciones de la Anmat.

Cabe destacar que el proceso judicial mantiene bajo investigación 173 muertes, presuntamente vinculadas a la aplicación de fentanilo contaminado. El caso es considerado una de las mayores tragedias sanitarias de los últimos años en el país.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interviniente en la causa denominada «Fentanilo adulterado».