Secuelas de la tormenta LAS LLUVIAS IMPIDEN LA LLEGADA DE COMBUSTIBLE PARA GRUPOS GENERADORES DEL IMPENETRABLE

Ante los problemas de abastecimiento, correspondiente a la firma Aggreko, se iniciarán cortes rotativos del servicio en localidades de la zona.

Desde la firma Aggreko informaron que las intensas lluvias de los últimos días en El Impenetrable chaqueño impiden la llegada de camiones con combustible que abastecen a los grupos generadores de energía afectando el normal funcionamiento del servicio eléctrico en la zona. Ante ello, se informa que se realizarán cortes rotativos hasta la normalización del suministro de gasoil en las próximas horas.

La situación afecta a usuarios del servicio de SECHEEP. En ese marco, la empresa energética informó que los cortes rotativos serían de 5 a 9 y de 15 a 18, siendo un total de 7 horas diarias, con el objetivo de racionalizar el combustible, mientras se trabajan en alternativas para la llegada del gasoil.

Actualmente, hay un camión a 35 km de Misión Nueva Pompeya y otros cuatro en Juan José Castelli esperando que las condiciones climáticas permitan el ingreso de los móviles cisternas.

Desde Secheep informaron que además, se trabaja con otros organismos del Gobierno provincial y con los Municipios locales para colaborar con el abastecimiento y, en caso de ser necesario, hacer llegar los camiones mediante la ayuda de tractores de gran porte que permiten el arribo del combustible.

Interrupciones rotativas

* Cortes parciales (7 horas): Fuerte Esperanza, Misión Nueva Pompeya, Wichí, El Sauzal, Sauzalito y Vizcacheral.

