SECHEEP REFUERZA LA CAMPAÑA DEL USO RESPONSABLE DE LA ENERGÍA

”Es importante que cada usuario sepa, que el valor de la energía es el mismo para todos. Lo que varía es cuánto consume cada hogar, especialmente en invierno cuando se usan más equipos de calefacción y agua caliente eléctrica”, explicaron desde Secheep.

Durante el invierno, el uso de los equipos eléctricos para calefacción, agua caliente y cocina aparecen como principales factores del aumento en las facturas de luz. El precio del KWh es el mismo para todos los usuarios: lo que cambia es cuánto consume cada hogar. Es decir: a más consumo, mayor monto en la boleta.

Desde la empresa, recomiendan pequeños cambios que pueden ayudar al uso responsable de la energía, como ser:

-Regular la temperatura del aire,

-programar el termotanque,

-cocinar con tapa, -desenchufar equipos que no se usan— todas estas acciones, pueden reducir hasta un 20% el consumo mensual.

En una familia tipo que consume alrededor de 350 kWh por mes en invierno, los electrodomésticos se reparten aproximadamente así:

Heladera con freezer: 1,2 kWh por día, unos 36 kWh mensuales, que representan cerca del 10% del total.

Aire acondicionado frío/calor: utilizado entre 3 y 5 horas al día, unos 120 kWh mensuales, que equivalen al 35% del total.

Caloventor eléctrico: 3 horas al día, unos 150 kWh mensuales, que representan el 30% del total.

Lavarropas: 12 lavados al mes, unos 18 kWh, alrededor del 5%.

Horno eléctrico: 12 usos al mes, unos 25 kWh, cerca del 7%.

Freidora de aire: 20 usos al mes, unos 28 kWh, un 8%.

Pava eléctrica: tres hervidas por día, unos 9 kWh al mes, un 3%.

Ventilador de techo: unas 6 horas diarias, 12 kWh mensuales, alrededor del 3%.

Termotanque eléctrico: con un uso de entre 4 y 6 kWh por día, unos 150 kWh mensuales, que representan el 30% del total.

Televisor LED (32”-50”): encendido unas 4 horas al día, 18 kWh mensuales, equivalente a un 5%.

Como se observa, los equipos de calefacción y agua caliente concentran el mayor porcentaje de la factura, mientras que otros electrodomésticos de uso cotidiano como la heladera, el televisor o la pava eléctrica tienen un impacto mucho menor.

Por eso, desde Secheep refuerzan e insisten en el consumo responsable ya que es fundamental para acompañar el esfuerzo de todos los chaqueños y garantizar un servicio eléctrico eficiente y sustentable.

