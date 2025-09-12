RESISTENCIA ALLANAMIENTO EN EL BARRIO 13 DE DICIEMBRE: SECUESTRAN COCAÍNA Y DETIENEN A UNA MUJER

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los secuestros y la aprehendida quedaron a disposicion de la Fiscalia Antidrogas Nº 2.

Este jueves cerca de las 18, la División Microtráfico Metropolitana llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en Calle Seitor N° 2100 aproximadamente, en el barrio 13 de Diciembre, en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Tras la inspección de la vivienda los agentes hallaron 33 envoltorios de polietileno tipo “bochitas” conteniendo un total de 7,3 gramos de cocaína.Un teléfono celular marca Samsung y 234.700 en efectivo.

Además, fue aprehendida la moradora de 56 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2.

