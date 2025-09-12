CHARATA DOS ALLANAMIENTOS CULMINARON EN EL SECUESTRO DE ESTUPEFACIENTES Y TRES DETENCIONES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los allanamientos se realizaron en simultáneo por una investigación sobre narcomenudeo.

Cerca de las 00, los agentes de la división Operaciones Drogas Interior Charata realizaron dos allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por la presunta venta de estupefacientes en la localidad. Como resultado de estos, tres personas fueron aprehendidas y se incautaron varios gramos de cocaína, marihuana y más de medio millón de pesos, entre otros elementos probatorios de una posible comercialización de drogas.

Ambos operativos se realizaron en el barrio Juan José Valle. En uno detuvo a un hombre de 33 años por la infracción a la ley de estupefacientes y se incautaron más de 670 mil pesos en efectivo, algunos gramos de marihuana, un celular y varios recortes de polietileno.

En el otro dispositivo, lo antinarcóticos detuvieron a dos personas de 28 y 42 años. Aquí se realizó el mayor secuestro, ponderando un total de 31 gramos de cocaína distribuida en “bochitas” y en trozos compactos. También se incautaron 14,2 gramos de marihuana, dos celulares, una planta de cannabis, 59 mil pesos en efectivo y varios recortes de nylon.

En la suma de los dos operativos, se incautaron 39,7 gramos de marihuana y 14,9 de marihuana. Por su parte, se iniciaron causas por “supuesta infracción a la ley de estupefacientes” hacia los tres detenidos.

Relacionado