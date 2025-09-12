PUERTO TIROL DETUVIERON A UN HOMBRE CON SIETE PEDIDOS DE CAPTURAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Lo detuvieron tras un trabajo de investigación.

Cerca de las 6 de la mañana, los agentes de la comisaría local detuvieron a un hombre buscado en la localidad. Fue detenido después de un amplio trabajo de investigación encubierto. El hombre era buscado por causas pendientes por hurto, robo y lesiones, daños y amenazas.

El sospechoso fue alcanzado en el asentamiento San Francisco. Posterior a su demora, el personal corroboró sus datos con el Sistema de Gestión Biométrica en el que se marcaron los siete pedidos de captura.

En total tenía cuatro denuncias por hurto, dos por robo y una por lesiones daños y amenazas y terminó alojado en la Comisaría de Puerto Tirol.

