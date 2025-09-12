RESISTENCIA INTERCEPTAN A UN HOMBRE QUE SUSTRAJO DINERO Y MERCADERIA DE UN KIOSCO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ocurrió esta madrugada.

Este viernes alrededor de las 4, los agentes de la División Caminantes interceptaron en Necochea y Juan D. Perón a un hombre de 30 años que trasladaba una botella de cerveza, un celular, dinero, varios paquetes de cigarrillos y màs de 10 mil pesos.

Luego de averiguaciones, los funcionarios descubrieron que la mercadería fue sustraída de un local comercial por calle Marcelo T. Alvear al 390 aproximadamente.

Finalmente, el demorado y la mercadería fueron trasladadas a la Comisaria Segunda de Resistencia.

