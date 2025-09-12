PATRULLA PREVENTIVA INTENTÓ ESCAPAR CUANDO LLEGÓ LA POLICÍA Y CHOCÓ A UN EMPLEADO MUNICIPAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hombre fue detenido y su moto incautada.

Esta madrugada, los agentes de Patrulla Preventiva recibieron un llamado por ruidos molestos en avenida Las Heras y calle Toledo. En el lugar había unas 10 personas con bebidas alcohólicas en la vereda. Al rato llegó el personal de Tránsito de la Municipalidad de Resistencia y uno de los ciudadanos agarró su moto e intentó escapar, pero chocó a uno de los empleados municipales y terminó detenido.

El hombre habría subido a su moto e intentó fugarse rápidamente, pero en su escape chocó y lesionó a uno de los empleados municipales, un hombre de 56 años. Finalmente, se incautó su motocicleta y otra de una de las personas que estaba en el lugar por una infracción.

Como resultado del hecho, el hombre que chocó al empleado municipal quedó detenido en la Comisaría Tercera de Resistencia por razones de jurisdicción. Por su parte, el personal de la municipalidad se acercó a la unidad a realizar la correspondiente denuncia.

