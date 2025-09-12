PUÑALADAS, GRITOS Y HUIDA: CÓMO SIGUE LA CAUSA DEL EXFUTBOLISTA ACUSADO DE MATAR A SU PAREJA EN UN HOTEL

Enzo Chamorro está acusado de matar a puñaladas a Malena Soto en un hotel alojamiento de Ingeniero Budge. (Foto: YouTube – Club Camioneros / captura de video TN)

Enzo Chamorro (26), el exfutbolista acusado por el femicidio de Malena Soto (25) en el hotel alojamiento “Satélite” de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, pidió ser trasladado a otro penal y la causa se encamina a un debate oral.

Luego de estar detenido en la Alcaidía Departamental de Lomas, el 28 de julio fue trasladado a la Unidad Penal N°2 de Sierra Chica, donde permanece hasta el día de hoy.

En las últimas semanas pidió ser llevado a otra cárcel para estar más cerca de su familia, pero el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fue negativa ya que no había cupos en otros penales, según pudo saber TN.

La abogada de la familia de la víctima, Guillermina Payero, solicitó el 5 de septiembre que la causa sea elevada a juicio y ahora la resolución quedó en manos del juez.

La joven asesinada en Ingeniero Budge junto a su hija de 5 años. (Foto: Facebook / Catalina Cambios).

La reconstrucción del femicidio en el hotel alojamiento

En el requerimiento de citación a juicio, la querella estableció que el femicidio ocurrió el 20 de enero de 2025, entre las 14.39 y las 17.45. Entre esas horas, Chamorro y Soto estuvieron en el hotel alojamiento “Satélite”, ubicado en la calle Cosquín al 1800.

En las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad del hotel se puede ver a ambos pagando el turno en la puerta. Una empleada les asignó la habitación 17 y luego ingresaron.

Cerca de las 17:30, las alarmas de la habitación 3 y 17 se encendieron. Dos empleadas de limpieza –G.A y J.A– dividieron las tareas y se fueron cada una a un cuarto.

Cuando J.A se acercó a la habitación 17, notó que faltaba una toalla y abrió la puerta del baño. La escena fue estremecedora: Malena estaba tirada en el piso, ensangrentada, con una toalla amarilla sobre la cara y múltiples manchas de sangre en los azulejos.

Asustada, salió corriendo y le gritó a su compañera: “Hay una chica en el baño con sangre y desmayada”. Inmediatamente avisaron a la conserje, Z.A, quien trabó las puertas del hotel para evitar que el acompañante de la víctima escapara.

Mientras las empleadas intentaban retenerlo, Chamorro insistió en que le abrieran el portón. Cuando Z.A le preguntó qué había pasado con la joven, salió corriendo, saltó un portón clausurado y se escapó

Las trabajadoras, en tanto, volvieron a la habitación. Allí confirmaron que la víctima ya no reaccionaba. El baño estaba cubierto de sangre y la música sonaba a todo volumen. Minutos después, llegó la Policía y el personal médico, que confirmó la muerte de Malena.

Horas después, los investigadores lograron determinar que Chamorro se ocultaba en la zona del centro de Lomas de Zamora y lo detuvieron en la intersección de las calles Pereyra Lucena y Estrada.

La Fiscalía lo acusó por homicidio agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género, y ahora la causa está a la espera de ser elevada a juicio.