SECHEEP REFORZÓ LOS OPERATIVOS CONTRA EL FRAUDE ELÉCTRICO EN TODA LA PROVINCIA

Durante enero se detectaron y eliminaron más de 300 conexiones irregulares en el Gran Resistencia. El plan continuará durante todo el año.

Con intervenciones en distintas localidades, Secheep retomó desde la segunda semana de enero su plan de lucha contra el fraude eléctrico, una política sostenida que se viene desarrollando en toda la provincia desde los últimos dos años y que tiene como objetivo erradicar conexiones ilegales, mejorar la seguridad eléctrica y sumar clientes formales al servicio.

Los procedimientos, que cuentan con la colaboración de la Policía del Chaco, se llevaron adelante tanto en el área metropolitana del Gran Resistencia como en las distintas gerencias zonales que la empresa energética posee en el interior provincial.

Desde el Directorio de Secheep informaron que el abordaje territorial se intensificará durante todo el año. “Al igual que el año pasado y siguiendo una de las principales directivas del gobernador Leandro Zdero, vamos a profundizar los operativos para eliminar conexiones ilegales, ya que representan un riesgo eléctrico que pone en peligro la vida de las personas y afecta la calidad del servicio”, señaló el presidente de la empresa, José Bistoletti. Además, remarcó que “cada conexión irregular genera un perjuicio directo para los usuarios que cumplen con el pago de su factura”.

En el área metropolitana del Gran Resistencia, durante lo que va de 2026, se realizaron operativos en Puerto Vilelas, Margarita Belén, Barranqueras y Fontana, además de distintos barrios de Resistencia como Santa Inés, España, Altos de Urunday y sectores de la Chacra 137. Como resultado, se detectaron y eliminaron más de 300 conexiones irregulares, algunas con procedimientos de fraude, se cambiaron 45 medidores y se atendieron más de un centenar de reclamos.

Cabe recordar que durante 2025, solo en las localidades dependientes del área metropolitana, se eliminaron más de 6.200 suministros irregulares en decenas de barrios y zonas.

Fuerte abordaje en el interior provincial

En paralelo, durante las primeras semanas de 2026, los operativos de lucha contra el fraude eléctrico también se concretaron en las restantes gerencias zonales de la empresa. Las acciones se desarrollaron en Juan José Castelli, Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Ángela, Quitilipi, Charata y otras localidades del interior.

Estas tareas forman parte del plan provincial “Tolerancia Cero a las Conexiones Irregulares”, impulsado por el Gobierno del Chaco a través de SECHEEP, con el objetivo de erradicar suministros eléctricos ilegales y regularizar a usuarios que se encontraban conectados de manera clandestina.

“Al igual que en 2025, los operativos se realizarán durante todo el año y en todo el territorio provincial, abarcando tanto la detección de fraude eléctrico como la eliminación de conexiones clandestinas, peligrosas e ilegales”, destacó el vocal de SECHEEP, Germán Perelli.

Regularizar implica mayor seguridad y mejor servicio

Desde la empresa remarcaron que combatir las conexiones irregulares no solo permite regularizar el suministro eléctrico, sino que también garantiza mayor seguridad y mejora la calidad del servicio para todos los usuarios.

Las instalaciones precarias o ilegales representan un serio riesgo para las familias, con posibilidad de electrocución y daños materiales, además de afectar la red eléctrica comunitaria. En ese sentido, SECHEEP reafirmó que el plan “Tolerancia Cero a las Conexiones Irregulares” se ejecuta en todos los barrios y localidades de la provincia, con el firme objetivo de construir una red eléctrica más segura, equitativa y confiable.

