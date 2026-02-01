FUERTE RESPUESTA DE TINI STOESSEL TRAS COMENTARIOS SOBRE SU CUERPO: SE REAVIVA EL DEBATE SOBRE EL BODY SHAMING

Luego de los dichos de Flor de la V sobre su cuerpo, Tini Stoessel decidió no permanecer en silencio y respondió de manera contundente, marcando límites frente a los comentarios sobre su físico y cuestionando el uso del humor cuando este resulta ofensivo.

En su descargo, la cantante dejó en claro que no todo vale como chiste, especialmente cuando se trata del cuerpo de otra persona. Sus palabras fueron directas y no pasaron desapercibidas, pero una frase en particular fue la que encendió aún más la polémica: “Seré flacuchenta, pero al menos soy una mujer de verdad”.

La declaración tuvo un fuerte impacto en redes sociales, donde rápidamente se multiplicaron los mensajes de apoyo hacia la artista, así como también las críticas por el tono de su respuesta. El episodio volvió a poner en agenda el debate sobre el body shaming, los límites del discurso público y la responsabilidad de las figuras mediáticas al referirse a la imagen corporal.

Mientras algunos usuarios destacaron la valentía de Tini al defenderse y marcar un límite claro, otros cuestionaron la frase utilizada, señalando que también podría resultar excluyente. Lo cierto es que el intercambio generó una amplia repercusión y reabrió una discusión sensible que atraviesa tanto al mundo del espectáculo como a la sociedad en general.

Una vez más, el caso deja en evidencia cómo los comentarios sobre el cuerpo ajeno siguen siendo un tema de conflicto y reflexión en la esfera pública.

