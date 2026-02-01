DU GRATY CELEBRÓ SU 84° ANIVERSARIO CON ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD Y UN CONVENIO PARA MÁS PAVIMENTO URBANO

El gobernador Leandro Zdero acompañó este sábado por la noche, el acto por el 84° aniversario de la localidad de Coronel Du Graty, que se realizó en el Polideportivo Municipal.

En el marco de este nuevo aniversario, el mandatario provincial junto al intendente Oscar Dalmasso realizaron la entrega de Títulos de Propiedad otorgados por el IPDUV, correspondientes a los barrios 20 Viviendas y 40 Viviendas, con el objetivo de brindar seguridad jurídica y fortalecer el arraigo de las familias beneficiadas. Asimismo, se entregaron certificados a nuevos profesionales de la localidad, en reconocimiento a la culminación de sus trayectorias académicas.

La celebración incluyó también la entrega de distinciones a vecinos y referentes locales, en reconocimiento a su constancia, compromiso y aporte a la identidad informativa, social y cultural de Coronel Du Graty, destacando el rol de quienes contribuyeron al crecimiento y fortalecimiento de la comunidad a lo largo de los años.

Por otra parte, se firmó un Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Coronel Du Graty y la Dirección de Vialidad Provincial para avanzar con una nueva etapa de pavimentación urbana. El acuerdo permitirá ejecutar la quinta etapa de la obra, que contempla la construcción de calzada de hormigón en calles estratégicas de la localidad y el playón de la Terminal de Ómnibus, con una intervención total equivalente a siete cuadras. Según lo establecido, el municipio tendrá a su cargo la ejecución integral de los trabajos, mientras que Vialidad Provincial aportará los recursos necesarios para la provisión del hormigón y el financiamiento de la obra.

ZDERO: “ESTAS FECHAS SIRVEN PARA RATIFICAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA”

Durante su discurso, el gobernador Leandro Zdero remarcó la importancia de acompañar a las localidades en sus aniversarios como una forma de reafirmar la identidad y el sentido de pertenencia. “Estas fechas sirven para ratificar de dónde venimos y de dónde elegimos vivir”, expresó.

En ese sentido, destacó el perfil trabajador, de respeto, de la comunidad y valoró el compromiso de quienes aportan desde distintos ámbitos a la vida local. “Acá hay gente de respeto, de trabajo, que valora el pasado, construye el presente y sueña con un futuro mejor”, afirmó.

El mandatario provincial hizo hincapié en la educación y el esfuerzo como herramientas de superación, especialmente para los jóvenes, y reafirmó el compromiso del Gobierno del Chaco con Coronel Du Graty. “Vamos a estar acompañando con obras planificadas junto al equipo local, en las buenas y en las malas”, aseguró.

Finalmente, Zdero anunció que durante este año se ejecutarán nuevas obras de pavimento en la localidad, que en febrero se realizará la entrega de más viviendas y que se pondrán en marcha nuevos proyectos habitacionales con proyección a 2027. También confirmó el avance del proyecto para contar con el edificio propio de la Escuela de Adultos EPA N°47, una demanda histórica de la comunidad.

DALMASSO: “HAY UN PUEBLO QUE DECIDE MIRAR AL FUTURO”

Por su parte, el intendente Oscar Dalmasso destacó el crecimiento sostenido de la localidad y el compromiso de la comunidad. “Una ciudad no crece solo por un gobierno municipal, sino porque hay un pueblo que decide mirar al futuro”, sostuvo.

Asimismo, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y remarcó el fuerte sentido de pertenencia que caracteriza a Coronel Du Graty. “Ser dugratense es sentirse parte del mejor lugar del mundo, es ese cariño que se construye aun cuando uno no nació acá, pero elige quedarse y hacer su vida en esta ciudad”, expresó.

En tanto, el administrador general de Vialidad Provincial, Omar Canela, subrayó la importancia del convenio firmado y explicó que se trata de una modalidad de trabajo basada en el esfuerzo compartido entre Provincia y municipio. “La Provincia transfiere los recursos para los insumos y el municipio ejecuta la obra con su propia estructura. Es una forma eficiente y conveniente de avanzar con más pavimento”, concluyó.

La actividad contó con la presencia de la senadora nacional por Chaco, Silvana Schneider; el intendente Oscar Dalmasso; el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea; el administrador general de Vialidad Provincial, Omar Canela; y demás autoridades provinciales, legislativas, locales y vecinos de la zona.

