ESTE LUNES INICIAN LOS ACTOS DE OFRECIMIENTO DE CARGOS PARA DOCENTES PRIMARIOS

Este lunes 2 de febrero, comenzarán los actos de ofrecimiento de cargos para docentes de nivel Primario de toda la provincia inscriptos en los concursos de Ingreso, Traslado y Reincorporaciones. Los actos se realizarán en el Domo del Centenario de Resistencia, en el horario de 8 a 13, y desde las 14 hasta la finalización, de acuerdo con el orden y la cantidad de aspirantes convocados en cada jornada.

Según el cronograma oficial, los ofrecimientos se realizarán de la siguiente manera: el 2 y 3 de febrero se llevará a cabo el Traslado Definitivo para Maestros de Grado; el 3 de febrero, por la tarde, será el turno del Traslado Definitivo para Maestros de Grado Adultos y Educación Física; el Ingreso para Maestros de Grado de Educación Primaria Común se desarrollará los días 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 de febrero, por orden de puntajes; el 13 de febrero se realizará el ofrecimiento de cargos para Maestros de Grado Adultos y el 14 de febrero para Educación Física.

Desde el Ministerio de Educación de la provincia se recuerda a los docentes la importancia de concurrir en la fecha y horario asignados, con la documentación correspondiente, a fin de garantizar el normal desarrollo de los actos y asegurar un acceso transparente a los cargos ofrecidos.

Para mayor información o consultas, los interesados pueden dirigirse a las sedes de las Juntas de Clasificación de Nivel Primario en Presidencia Roque Sáenz Peña, ubicada en Chacabuco 310 (calle 5 esquina 8, planta baja), o comunicarse al celular 3644-549053. En Resistencia, la atención se realiza en el Ministerio de Educación, calle Gobernador Bosch 99, y al teléfono 3624-414983.

