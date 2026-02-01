EN LA FRONTERA CON PARAGUAY Evitaron el ingreso al país de una tortuga terrestre por no contar con la documentación

Durante un control de rutina realizado en el Paso Internacional Puerto Ituzaingó–Puerto Ayolas, en la provincia de Corrientes, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) evitó el ingreso al país de un ejemplar de tortuga terrestre sin la documentación sanitaria correspondiente, transportada como equipaje, acompañado en un vehículo particular.

Todos los animales que ingresen a la Argentina, ya sean de compañía o de producción, deben contar con certificación sanitaria oficial emitida por la autoridad competente del país de origen.

Asimismo, con excepción de perros y gatos, el resto de las especies (incluidas las mascotas no tradicionales) deben disponer de una autorización de importación previa solicitada al Senasa, y realizar su ingreso exclusivamente por los pasos habilitados por el organismo.

El traslado de animales carentes de la autorización sanitaria correspondiente constituye una infracción que puede derivar en sanciones, además de posible vinculación a prácticas de tenencia y comercio ilegal de fauna silvestre.

En este caso, el animal era transportado en un vehículo conducido por una persona con residencia en la localidad de Laboulaye, provincia de Córdoba, que provenía de Paraguay . Ante la infracción detectada, los agentes del Centro Regional Corrientes-Misiones del Senasa, dispusieron el decomiso del ejemplar y labraron el acta correspondiente.

La tortuga secuestrada.

Seguidamente, se efectuó una observación sanitaria preliminar del animal, constatando su buen estado general, con signos de hiperactividad y capacidad de escape, lo que indicaría que habría sido extraído recientemente de su hábitat natural.

Se le ofreció agua y alimento (frutas) disponibles en ese momento, y posteriormente fue entregado al área de Medio Ambiente de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para su derivación al Refugio Faunístico Atinguy, ubicado en Ayolas, Paraguay, dedicado a la protección y cría en cautiverio de especies amenazadas, como el ciervo de los pantanos, el aguará guazú y el yacaré.

Advertisement

El ingreso de animales vivos como equipaje acompañado se encuentra prohibido y restringido por razones sanitarias, de acuerdo con lo establecido en las resoluciones SENASA 295/99 y 299/99, ya que esta práctica puede representar un riesgo para la sanidad animal de Argentina.

Ante la infracción detectada, el Senasa labró el acta correspondiente y procedió al resguardo del animal. Se efectuó una observación sanitaria preliminar, en la que se constató que el ejemplar se encontraba en buen estado general, con signos de hiperactividad y capacidad de escape, lo que indicaría que habría sido extraído recientemente de su hábitat natural.