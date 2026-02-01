“FUIMOS A ENCONTRAR EL FUEGO”: EL INGENIOSO PLAN DE DOS HERMANOS PARA SALVAR LA CASA FAMILIAR DE LAS LLAMAS EN CHOLILA

Gerardo y Jeremías Marchand idearon un camino desde su vivienda hasta una fuente de agua para combatir un foco que amenazaba con destruirlo todo

CHOLILA, Chubut.- El domingo pasado, alrededor de las 17, Gerardo y Jeremías Marchand escucharon el crujir del fuego. Una hora después llegaba el primer foco, que se originó por el vuelo de las pequeñas brasas. Después apareció la cabeza del incendio que venía desde el Parque Nacional Los Alerces. “Eran llamaradas altísimas, había mucho ruido, fue tremendo. En el pueblo creían que ya nos estábamos quemando”, recuerda Gerardo, que llegó hace un año y medio a vivir con su abuela Marta, para acompañarla y trabajar en el campo.

A ella la evacuaron el domingo pasado y, si bien la casa se salvó, todavía no se atreve a recorrer las zonas quemadas de su campo, ese en el que se crió. Son 105 hectáreas ubicadas en las afueras de Cholila, cerca de la Eco Aldea, otro lugar que peligró por el fuego hace unos días. En el campo, la familia Marchand tiene ovejas, chivos y vacas: hacen ganadería de subsistencia.

“Nunca habíamos pasado por un incendio y siempre nos preguntábamos cómo iba a ser el día que llegara el fuego, porque se está quemando todo en la región. De este lado, estamos retirados de los lagos, no hay agua, pero al ver que a la orilla del lago se quema igual, nos dimos cuenta de que lo importante es un buen ataque”, dice Gerardo mientras ve pasar las camionetas de amigos y vecinos que no dejan de enfriar distintas partes del terreno.

Cuando los nietos de Marta vieron que el fuego cruzaba el cerro La Momia, se empezaron a preparar con una manguera para defender la casa. “No nos quedamos esperando, fuimos a encontrar el fuego. Habíamos hecho accesos de vehículos que nos permitieron tener una rápida evacuación. Hicimos un plan para poder entrar a las zonas donde estaba el fuego, descargar agua con las motobombas y retornar por un solo camino, para que ninguna camioneta se encontrara de frente ni entorpeciera el camino de otra”, explica Gerardo.

El diagrama

El diagrama incluía un camino por la izquierda, otro por la derecha y el retorno por el medio. La familia y los amigos habían logrado tener esos accesos listos justo antes de que las llamas comenzaran a acercarse. Cuando supieron que el incendio en el parque había saltado del lago Menéndez a los lagos Verde y Rivadavia, empezaron a prepararse, hace unos 20 días. “‘Esto viene para acá’, decíamos. Y el viento soplaba en esta dirección todos los días”, cuenta Gerardo. Cuando vieron el fuego asomar en el cerro La Momia, calcularon que tardaría tres días en llegar al campo.

Esos tres días les permitieron trabajar a destajo para completar la idea. Por esos caminos acertadamente planificados circularon durante toda la noche del domingo pasado, yendo y viniendo desde un piletón de agua que habían diseñado tomando el líquido de un pequeño arroyo hasta los focos de incendio.

“Fueron clave las charlas previas que habíamos tenido con conocidos que vivieron otros incendios, y nos enseñaron a cortar el avance del fuego. Y la importancia de atacar el primer metro y medio del avance y dejar que el núcleo se siga quemando. Descargábamos el agua de los tótems [tanques] solo en el avance del fuego. El resto ardía que daba miedo. Y cuando controlamos el avance, empezamos con los núcleos”, dice Gerardo.

Cuatro días después, los hermanos y sus amigos siguen haciendo ese circuito para mojar el terreno y evitar reactivaciones. Hoy será un día especialmente clave, ya que se esperan temperaturas de más de 33ºC y fuertes vientos.

“Nosotros somos Testigos de Jehová. Ya se había quemado en Epuyén y en El Hoyo. Y se armó un equipo para poder defender las propiedades de nuestros hermanos de fe. Siempre nos decían que teníamos que tener un lugar para poder abastecer los tótems de agua, que los caminos para circular fueran amplios. Distintas cosas que ellos fueron aprendiendo al ver cómo se comporta el fuego y cómo se desenvuelve la gente. Y cuando llegó al lago Rivadavia, lo vimos con nuestros propios ojos. Fuimos a ayudar a un conocido y las camionetas se encontraban de frente. No queríamos que eso pasara, por eso diseñamos ese circuito con sentido de circulación. Elaboramos un plan que pudiéramos ejecutarlo sin ninguna autoridad”, suma Gerardo. Todos los pobladores de la región saben que las instituciones están colapsadas.

Con cinco camionetas, los Marchand defendieron el terreno de su abuela el domingo pasado. A ellos se sumaron luego los bomberos: “Habían estado acá, pero tuvieron que irse porque se prendió un pinar a siete kilómetros. Y en ese mismo momento llegó el fuego a nuestro campo. Así que con nuestros amigos empezamos a atacarlo. A eso de las 10 de la noche llegaron los bomberos de Trevelin, con mayor caudal de agua y experiencia”.

Alrededor de las 4 de la madrugada consiguieron contener el avance de las llamas. El fuego pasó hacia la estancia Los Murmullos, donde abundan los pinos. Los Marchand miran hacia el cerro La Momia y señalan que el incendio venía quemando “bien parejo toda la montaña en todo su ancho”, no era una sola punta de avance.

Aunque está contento de haber podido contener el fuego con pocos, pero fundamentales recursos, Gerardo está cansado y sabe que hay mucho por hacer todavía. El fuego llegó hasta unos 150 metros de la casa.

Mientras camina por el sector quemado, un pequeño fuego comienza a arder en un prado entre los árboles. Ya vendrá la camioneta que “cuida” ese sector, con más agua desde el piletón. Así es durante todo el día, tirar agua una y otra vez. Las instituciones vienen cada día entre las 8.30 y las 18, y luego son los amigos y vecinos los que hacen guardia de cenizas hasta las 3 o 4 de la madrugada. Muchos vienen cuando salen de sus trabajos en Puelo o El Bolsón. Como ocurre en el incendio de Epuyén, aquí la organización comunitaria es la que marca la diferencia.

Por Paz García Pastormerlo

