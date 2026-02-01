CASTELLI «AVANZAN LAS OBRAS HÍDRICAS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD «

AVANZAN LAS OBRAS HÍDRICAS EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD 🚧💧

Desde la Secretaría de Servicios Públicos, en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas, se continúan realizando trabajos de cuneteo en Quinta 80, 92 y 93, con el objetivo de favorecer el escurrimiento de las aguas pluviales, luego de las copiosas lluvias registradas en la ciudad.

Desde el municipio se detectaron sectores donde el agua demoraba en escurrirse, en muchos casos debido a cunetas angostas, acumulación de arena y piedras provenientes de construcciones, y también por la obstrucción generada por residuos 🗑️.

En este marco, se trabaja intensamente en puntos estratégicos como el canal de la calle Adolfo Bioy Casares, el canal de la avenida Güemes y el canal de la calle Esteban Maradona, donde se liberaron obstrucciones y se solicitó a los vecinos respetar las medidas reglamentarias para la construcción de alcantarillas.

En esta oportunidad, además, el municipio realiza la colocación de tubos 🛠️ para encauzar correctamente las aguas pluviales y lograr un escurrimiento más rápido, contribuyendo a mitigar anegamientos y prevenir futuros inconvenientes.

El secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes, junto al secretario de Obras Públicas, Lucas Rach, recorrieron las obras, dialogaron con los vecinos y se interiorizaron sobre los trabajos que se están llevando adelante en el sector

