SECHEEP AVANZA CON OBRAS EN EL DEPARTAMENTO GÜEMES: TRABAJOS EN PARAJE EL GRAMILLAR CASTELLI Y EL SAUZALITO

La empresa Secheep continúa desarrollando tareas de mejora y ampliación en el sistema eléctrico de la región. En esta oportunidad, los trabajos se llevaron a cabo en el paraje El Gramillar, jurisdicción de Juan José Castelli, y en la localidad de El Sauzalito.

Eduardo Martínez, responsable y coordinador de los trabajos en la zona, brindó detalles sobre las intervenciones realizadas. “En el paraje El Gramillar se procedió a la reubicación de un transformador y a la reparación de crucetas de madera, tareas necesarias para garantizar la seguridad y eficiencia del suministro eléctrico”, explicó.

En tanto, en El Sauzalito, se ejecutó una ampliación de red eléctrica que permitirá mejorar el servicio para más de 60 familias de la localidad. Este proyecto forma parte de un plan de expansión energética que busca acompañar el crecimiento poblacional y garantizar un servicio estable y de calidad en zonas rurales y urbanas del departamento.

Desde Secheep se reafirma el compromiso con los usuarios del interior chaqueño, priorizando las obras que tienen impacto directo en la calidad de vida de las comunidades.

