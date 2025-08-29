CÓMO COMPRAR CELULARES Y TELEVISORES MÁS BARATOS DESDE TIERRA DEL FUEGO Y RECIBIRLOS A DOMICILIO: PRECIOS, PASOS Y CLAVES

Usuarios de diferentes provincias acceden a teléfonos y pantallas con valores diferenciados, sin intermediarios físicos Usuarios de diferentes provincias acceden a teléfonos y pantallas con valores diferenciados, sin intermediarios físicos

La modalidad de venta directa de celulares y televisores desde Tierra del Fuego a través del sistema courier comenzó a estar activa desde este miércoles en dos de las principales empresas fabricantes (Mirgor y Newsan). Este mecanismo permite que consumidores de distintos puntos del país adquieran dispositivos a precios que difieren de los canales de comercialización tradicionales y reciban los productos directamente en sus domicilios.

Tierra del Fuego goza desde hace años de un régimen impositivo y programático especial para la producción electrónica, lo que genera diferencias de costos entre los productos elaborados allí y los que se encuentran en otros mercados internos. Con la habilitación de la venta directa reciente, la provincia funciona como punto de origen para la compra de productos de electrónica producidos en la isla que pueden ser adquiridos de manera individual y despachados por courier autorizado para arribar a los hogares en la mayoría del país.

La operatoria comenzó en jornadas previas e incluye tanto a equipos de telefonía como a pantallas de televisión, monitores y aires acondicionados mediante canales oficiales y en cumplimiento de regulaciones aduaneras. Los interesados pueden ingresar a plataformas designadas, seleccionar el producto y completar el proceso de compra en línea. La entrega se realiza por servicio puerta a puerta, eliminando intermediarios y aprovechando la diferencia de precios conseguida por la producción en la isla.

Las operaciones que ingresan bajo este régimen quedan exceptuadas del pago de IVA y otros impuestos internos que suelen gravar a la electrónica importada o comercializada localmente.

El beneficio principal radica en la diferencia de valor respecto del canal tradicional de venta. Hasta el momento, no son muchos los productos y marcas disponibles, ya que sólo arrancaron con el sistema Mirgor, con sus teléfonos Samsung y los televisores Samsung y Qüint; y Newsan, todavía con seis productos (Dos Smart Tv marca Sansei; dos aires acondicionados Whirlpool y un teléfono Noblex). En los próximos días, no sólo aparecerán nuevos ítems en las webs de estos fabricantes, sino que se sumarán nuevas empresas al esquema. La página de Mirgor creada para este sistema es https://couriertdf.com/ y la otra es www.tiendanewsan.com.ar y allí se encuentra una solapa en el margen derecho que se llama “Ventas courier Tierra del Fuego”.

En el caso de Mirgor, los precios están fijados en dólares y sólo se habilita la operación con una tarjeta de débito asociada a una caja de ahorro en dólares. En Newsan, en cambio, la operación se realiza en pesos. Para citar algunos ejemplos de precios:

Un Celular Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB Titanium Gray (el más costoso que tienen) cuesta USD 1.559 y si el envío es a Capital Federal, hay que sumarle USD 35. El total: USD 1.594. Si se compra este mismo teléfono en el exterior, en la web de Amazon, cuesta entre USD 1.000 y USD 1.100. Pero en un retail argentino cuesta $3.349.999, es decir, 50% más. Pero en este caso, se ofrecen 12 cuotas sin interés en la cadena y hasta 18 con un banco específico. En Mercado Libre, sin embargo, hay algunos vendedores que lo ofrecen a $1.800.000.

Un Celular Samsung Galaxy S25 256GB Icyblue cuesta USD 984 y el envío a CABA o provincia de Buenos Aires también es de USD 35. El total suma USD 1.019, que al tipo de cambio oficial representan $1.396.030. En una reconocida cadena de retail el mismo teléfono sale 36% más, aunque ofrecen 3 cuotas sin interés en este caso. En Mercado Libre también cuestan más.

Un Smart Tv Samsung 85″ QLED 4K Q70A cuesta USD 2.385 ($3.267.450) pero en este caso el envío asciende a USD 96, por lo que el total es de USD 2.481 ($3.398.970). En Mercado Libre se puede conseguir por $4 millones o más el mismo modelo.

Aire Acondicionado Split Whirlpool Inverter Frío/Calor 2838Fg. Tiene un precio de $599.999, cuando en Mercado Libre no se consigue por menos de $800.000; y hasta más de $1 millón.

Celular A60PLUS 32GB+2GB Negro Noblex. El precio es $161.999. En Mercado Libre figura sólo uno más barato, a $135.000 y en otros marketplace también se encuentra a menos de $140.000.

El acceso se articula a través de páginas web oficiales, actualizadas para incorporar esta nueva modalidad de despacho. El procedimiento exige registrarse en la plataforma e ingresar los datos personales, elegir el producto y abonar mediante los medios de pago aceptados. El sistema opera bajo normativa actual y permite que los usuarios elijan entrega domiciliaria como opción predeterminada, siempre que la localización esté cubierta por los servicios de courier habilitados.

Paso a paso para comprar y recibir celulares, televisores o aires desde Tierra del Fuego

Ingresar a la plataforma oficial habilitada para la venta directa desde Tierra del Fuego (por ahora, sólo las previamente mencionadas). Completar el proceso de registro, proporcionando los datos personales requeridos y validando la identidad según solicita el sistema. Explorar el catálogo de productos disponibles, con detalle de modelos, precios y especificaciones técnicas. Seleccionar el producto deseado y verificar la disponibilidad de stock. Elegir la opción de envío puerta a puerta mediante courier, asegurándose de que la dirección de destino figura dentro de las zonas cubiertas. Seleccionar el método de pago autorizado por la plataforma (tarjeta, transferencia u otros medios admitidos). Confirmar los datos del pedido, aceptar los términos y condiciones, y concretar la compra. Recibir la confirmación del pedido y el código de seguimiento para rastrear la entrega en línea. Seguir el estado del envío a través del sistema dispuesto por el courier y coordinar la recepción. Una vez recibido el producto, conservar la documentación para acceder a garantía y soporte técnico si corresponde.

El envío tiene costos incluidos, según las condiciones de cada operador logístico, y los plazos de llegada suelen oscilar entre 5 y 10 días hábiles desde el momento de la compra. La trazabilidad se realiza a través de un sistema de seguimiento en línea. Infobae consignó que los compradores pueden monitorear el recorrido del paquete y coordinar la entrega de acuerdo con las fechas informadas por el operador. En caso de problemas o desperfectos, los fabricantes mantienen el esquema de garantía local y asistencia técnica validada para los equipos despachados bajo este régimen. Los dispositivos cuentan con la cobertura habitual del producto nacional y el respaldo del canal formal.

Se establecen restricciones específicas para la compra bajo esta modalidad. El sistema permite una cantidad limitada de productos por usuario, con el fin de evitar la reventa masiva y enfocar el acceso en el consumidor final. Los organismos regulatorios fijaron cupos máximos para la importación vía courier por persona, que deben ser respetados en cada pedido realizado. La política de devoluciones acuerda con los términos de la web oficial y contempla reembolsos o cambios en caso de falla, bajo las condiciones que manejan tanto la logística como el fabricante.

La reacción inicial de los compradores marca expectativas positivas sobre el mecanismo de entrega directa y el costo, aunque vale aclarar que no en todos los casos el menor precio será el ofrecido para esta modalidad. Hoy existe una amplia competencia y pueden detectarse oportunidades, incluso con financiación y sin demora en la entrega, a valores iguales o más bajos.