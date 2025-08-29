AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Viernes 29 de agosto
8:00 Hs- Jornada de Capacitación en Georreferenciación Parcelaria y reconocimiento al Ing. Carlos Diez.
-Ministerio de Gobierno y Subsecretaría de Asuntos Registrales.
Lugar: Casa de las Culturas.
11:00 Hs- En el hall de Casa de Gobierno, inauguración de la obra Patria, del orfebre Carlos Daniel Pallarois.
-Instituto de Cultura.
📍 En Colonia Baranda
9:00 Hs- Operativo de Abordaje Territorial.
Lugar: Hospital local.
Contaremos con:
– Medicina general
– Obstetricia
– Enfermería
– Vacunas (calendario – Antigripal – Qdenga
Covid-19)
– Odontología (Certificado bucodental)
– Pediatría.
📍 En Las Breñas
10:00 hs – Apertura de sobres de Licitaciones de Obras de Instituciones Educativas.
-Ministerio de Educación Lugar: EET Nº5 “Ingeniero Juan Col”.
11:00 hs- Entrega de anteojos del Programa “Ver para ser Libres”.
-Ministerio de Desarrollo Humano.
11:30 hs Inauguración de la Casa de residentes médicos.