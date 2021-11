SE VIENE UNA NUEVA SUBA DEL PRECIO DEL PAN, QUE PODRÍA LLEGAR A $200 EL KILO

El Centro Industriales Panaderos del Chaco advirtió que es por los incrementos en la materia prima y los sueldos del personal.

El presidente del Centro de Industriales Panaderos del Chaco, Alejandro López, afirmó que «la semana que viene» tendrá lugar un nuevo aumento en el precio del pan, que podría llegar a los 200 pesos el kilo, al tiempo que expresó que el sector al que representa aún sigue «golpeado por la pandemia», aunque recuperó «algo las ventas».

López señaló que «hoy en día el kilo de pan está entre 120 y 180 pesos», y que el incremento será «de entre un 15 y 20 por ciento».

El dirigente empresario sostuvo que la inflación sacude la economía de este sector, y relató que «es imposible trasladar completamente los costos al precio final del producto». «La gente ya compra poco, y si encima aumentan los precios, comprará menos», graficó.

En ese marco, Lópz indicó que la materia prima continúa aumentando y ya no pueden absorberlo. «Aumentaron las harinas, las materias grasas, la levadura, las bolsas y el combustible», dijo en diálogo con Norte.

Por otro lado, manifestó su preocupación por la realidad del sector, que aún no ha logrado recuperarse del todo y volver a los niveles pre-pandemia de coronavirus. «La pandemia nos metió en un pozo del cual todavía no podemos salir. La situación no es buena, aunque aumentamos un poco las ventas«, subrayó.

