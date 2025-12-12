Mientras avanza el calendario de pagos para jubilados y pensionados con aumento, bono y aguinaldo, el INDEC difundió la inflación de noviembre 2025, que permite estimar qué incremento recibirán en enero 2026 los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El esquema vigente ajusta mensualmente los haberes de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que el 2,5% registrado en noviembre impactará en el primer aumento de los adultos mayores del sistema previsional.

Se espera que la entidad, dependiente del Ministerio de Capital Humano, aplique este porcentaje en las jubilaciones y en el resto de las asignaciones sociales a partir del próximo mes.

Aumentan las jubilaciones y pensiones de ANSES: ¿Cómo quedarían los haberes en enero 2026?

El ajuste que recibirán los haberes de jubilados y pensionados de ANSES en enero 2026 se suma a los incrementos del 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre y 2,3% en diciembre, dentro del esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó la fórmula trimestral anterior.

A partir de diciembre, la jubilación mínima será de $349.303,33. Si se confirma el pago del bono adicional de $70.000, el total a percibir alcanzaría los $419.303,33.

El aumento del 2,47% también afectará a otras prestaciones:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $279.443,60. Con bono: $349.443,60.

: $279.443,60. Con bono: $349.443,60. Pensiones no contributivas por invalidez o vejez : $244.523,04. Con el “extra” ascendería a $314.523,04.

: $244.523,04. Con el ascendería a $314.523,04. Pensión Madre de 7 Hijos: $349.303,33 (igual a la jubilación mínima), y con el refuerzo quedaría en $419.303,33.

En enero 2026 aumentan las jubilaciones, pensiones y asignaciones de la ANSES (Imagen ilustrativa).

Las asignaciones familiares también tendrán actualización:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.529,58

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $408.697,46

Asignación por Embarazo: $118.454,32 por hijo, con 80% de cobro mensual y 20% acumulado anual tras presentar la libreta

Cronograma de pagos de diciembre 2025 de ANSES

Como se mencionó al comienzo de esta nota, la ANSES continúa con su calendario de pagos de diciembre, que abarca jubilaciones, pensiones, asignaciones sociales y familiares, así como prestaciones por desempleo y asignaciones por embarazo o maternidad. Estas son las fechas actualizadas:

Jubilaciones y pensiones con el haber mínimo

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre.

Jubilaciones y pensiones que superen el mínimo

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre.

Pensiones no contributivas

DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 3: viernes 12 de diciembre.

DNI terminados en 4: lunes 15 de diciembre.

DNI terminados en 5: martes 16 de diciembre.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de diciembre.

DNI terminados en 7: jueves 18 de diciembre.

DNI terminados en 8: viernes 19 de diciembre.

DNI terminados en 9: lunes 22 de diciembre.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 26 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 29 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: martes 30 de diciembre.

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: lunes 15 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: martes 16 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 17 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 18 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 19 de diciembre.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de DNI: del 15 de diciembre al 12 de enero.

Los titulares pueden consultar su fecha de cobro, confirmar el lugar de acreditación o realizar trámites en línea ingresando a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Además, toda la información actualizada está disponible en el sitio oficial del organismo: anses.gob.ar.