CARLOS PRESTI JURÓ COMO NUEVO MINISTRO DE DEFENSA: «LA VAMOS A ROMPER TODA»

El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa de la Nación, en una ceremonia que se llevó a cabo en la Casa Rosada, encabezada por el presidente Javier Milei.

Presti llegó al Salón Blanco en horas del mediodía vestido con el uniforme militar, en una clara señal de las transformaciones que afrontará la cartera de Defensa, hasta ahora conducida por Luis Petri, quien renunció a su cargo para asumir como diputado.

“Teniente general Carlos Alberto Presti, jurás por Dios y por la Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Defensa para el que has sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación argentina”, leyó el presidente Milei, frase que el nuevo funcionario culminó con un contundente “sí, juro”.

Inmediatamente luego de la jura, en medio de un ensordecedor aplauso, tanto Presti como Milei y Pietri se fundieron en un abrazo. “La vamos a romper toda, vamos ca…”, se lo escuchó decir al Presidente mientras el nuevo ministro agradecía continuamente su designación. Luego, procedieron a la firma del acta correspondiente.

Entre los invitados se destacaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones. También estuvieron presentes la ahora senadora Patricia Bullrich y el embajador estadounidense, Peter Lamelas.