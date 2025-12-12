Vie. Dic 12th, 2025

EL INTENDENTE PÍO SANDER TOMÓ JURAMENTO A NUEVOS FUNCIONARIOS DEL GABINETE MUNICIPAL

By Redaccion 2 horas ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

🎈El intendente Pío Sander tomó juramento a dos nuevos funcionarios que pasarán a integrar el gabinete municipal, fortaleciendo así el trabajo de gestión en áreas claves para la comunidad.
✅️En esta oportunidad, Mónica Sosa asumió como secretaria de Ambiente, mientras que César Luis Illesca asumió como subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Cuidado Urbano y Defensa Civil.
✅️El acto oficial fue encabezado por el jefe comunal y se llevó a cabo en el despacho municipal, contando con la presencia de autoridades y colaboradores del Ejecutivo.
✅️El intendente Sander agradeció la presencia de los medios de comunicación y destacó la importancia de continuar consolidando un equipo de trabajo comprometido con el desarrollo de la ciudad.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com