EL INTENDENTE PÍO SANDER TOMÓ JURAMENTO A NUEVOS FUNCIONARIOS DEL GABINETE MUNICIPAL
El intendente Pío Sander tomó juramento a dos nuevos funcionarios que pasarán a integrar el gabinete municipal, fortaleciendo así el trabajo de gestión en áreas claves para la comunidad.
En esta oportunidad, Mónica Sosa asumió como secretaria de Ambiente, mientras que César Luis Illesca asumió como subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Cuidado Urbano y Defensa Civil.
El acto oficial fue encabezado por el jefe comunal y se llevó a cabo en el despacho municipal, contando con la presencia de autoridades y colaboradores del Ejecutivo.
El intendente Sander agradeció la presencia de los medios de comunicación y destacó la importancia de continuar consolidando un equipo de trabajo comprometido con el desarrollo de la ciudad.