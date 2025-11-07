SE TERMINAN LAS CLASES: CUÁNDO ARRANCAN LAS VACACIONES EN CADA PROVINCIA DE ARGENTINA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Clase escolar. Foto: NA (Nicolás Celaya)

Faltan pocas semanas para que culmine el ciclo lectivo 2025 en Argentina. Por ende, las vacaciones están cada vez más cerca y las familias están a la expectativa de la finalización de las clases en cada provincia.

El ciclo lectivo ya conoce las fechas de su finalización. Foto: NA.

El inicio de las vacaciones de verano depende de cada jurisdicción, siempre y cuando se cumplan los 190 días lectivos por año que establece el Consejo Federal de Educación.

Terminan las clases: cuándo empiezan las vacaciones en cada provincia

Lunes 15 de diciembre de 2025 : Catamarca, Jujuy y Santa Fe.

Viernes 19 de diciembre de 2025 : Santa Cruz.

Lunes 22 de diciembre de 2025 : Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Martes 23 de diciembre de 2025 : Provincia de Buenos Aires, Misiones y Salta.

Lunes 29 de diciembre de 2025: La Pampa.

Cómo se organiza el calendario escolar

El diseño del calendario escolar de la Secretaría de Educación busca equilibrar los períodos de cursada, el receso invernal y los feriados nacionales.

El último día de clases en el país será el 26 de diciembre. Foto: NA.

De esta forma, se asegura que los estudiantes y docentes tengan el tiempo necesario para cumplir con los días de clase acordados a nivel nacional y la enseñanza de los contenidos estipulados.

Los feriados que restan en 2025

21 de noviembre de 2025 : feriado puente.

24 de noviembre de 2025 : Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).

8 de diciembre de 2025 : Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre de 2025: Navidad.

