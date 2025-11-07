NARCOS ATRAPADOS EN EL NORTE: 30 KILOS DE MARIHUANA Y DOS DETENIDOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

También se secuestraron 50 mil pesos, una motocicleta Honda Wave blanca y documentación de Guardia Comunitaria y Ambiental Whasek, en poder de uno de los detenidos.

En el marco de las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno provincial y ejecutadas por el Ministerio de Seguridad, la Policía del Chaco volvió a asestar un golpe contundente al tráfico de estupefacientes en el norte provincial.

Personal de la División Antinarcóticos de Castelli secuestró 30 kilos de marihuana y detuvo a dos hombres oriundos de Miraflores, luego de un operativo de inteligencia desarrollado sobre caminos rurales estratégicos utilizados por el narcotráfico.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que alertó sobre el ingreso de droga desde el norte hacia distintas localidades de la zona. Tras varios días de vigilancia, este jueves las brigadas detectaron el paso de una motocicleta con dos ocupantes que transportaban bultos sospechosos. Los sujetos intentaron evadir el control, pero fueron interceptados rápidamente: uno de ellos en el lugar y el restante cuando buscaba huir hacia una zona boscosa, donde fue alcanzado por los efectivos a unos 100 metros monte adentro.

Ante testigos, se verificó que los paquetes contenían cogollos de marihuana distribuidos en bolsas tipo arpillera, con un peso total de 30 kilos

Los aprehendidos, de 21 y 27 años, quedaron a disposición de la Justicia Federal. Por orden del fiscal interviniente, se procedió al secuestro de todos los elementos vinculados a la causa.

Este exitoso procedimiento se suma a una serie de acciones que el Gobierno del Chaco lleva adelante a través del Plan Integral de Seguridad, reforzando el despliegue territorial para cerrar el paso al crimen organizado y sacar la droga de las calles.

La Provincia ratifica así una decisión política firme y sin doble discurso: en el Chaco, al narcotráfico se lo enfrenta de frente, con más presencia policial, más inteligencia y tolerancia cero.

