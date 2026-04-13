SE RECIBIÓ LA VISITA DEL GOBERNADOR LEANDRO ZDERO, EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA HÍDRICA QUE ATRAVIESA LA LOCALIDAD DE COMANDANCIA FRÍAS Y LOS PARAJES DE SU ZONA DE INFLUENCIA, UBICADOS SOBRE LAS COSTAS DEL RÍO BERMEJITO.

Luego de una recorrida general por el Paraje Ahí Veremos junto a autoridades provinciales , comente la recorrida que hicimos el dia jueves con personal técnico de Vialidad y la comisión directiva del Consorcio Caminero N° 59 “Fortín Frías”donde se evaluó el estado de la infraestructura y las principales necesidades para dar respuesta a la problemática actual