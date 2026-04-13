SE RECIBIÓ LA VISITA DEL GOBERNADOR LEANDRO ZDERO, EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA HÍDRICA QUE ATRAVIESA LA LOCALIDAD DE COMANDANCIA FRÍAS Y LOS PARAJES DE SU ZONA DE INFLUENCIA, UBICADOS SOBRE LAS COSTAS DEL RÍO BERMEJITO.
Luego de una recorrida general por el Paraje Ahí Veremos junto a autoridades provinciales , comente la recorrida que hicimos el dia jueves con personal técnico de Vialidad y la comisión directiva del Consorcio Caminero N° 59 “Fortín Frías”donde se evaluó el estado de la infraestructura y las principales necesidades para dar respuesta a la problemática actual
En este contexto, se le presentó al Gobernador una nota formal detallando la situación y las intervenciones prioritarias, de la cual surge la necesidad de ejecutar diversas obras.
Entre las obras planteadas, se destaca la construcción de alcantarillas de mampostería y hormigón en el terraplén de acceso al puente sobre el Río Bermejito.
Asimismo, se proyecta la apertura de un nuevo camino en la zona de Campo Grande, con el objetivo de desviar el trazado actual, evitando sectores que sufren cortes por el avance del agua y mejorando la circulación de los vecinos.
De igual manera, se contemplan trabajos de movimiento de suelo y colocación de tubos de hormigón en distintos sectores estratégicos.
Por último, se prevé la realización de tareas de mantenimiento en la pista de aterrizaje de Comandancia Frías.
Municipalidad de Fuerte Esperanza, Intendencia Inés Ortega.