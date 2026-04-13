Demoraron a 54 trapitos e incautaron droga en los alrededores de Boca, Huracán y Ciudad Universitaria

La Policía de la Ciudad, por orden del Ministerio de Seguridad porteño, desplegó durante el fin de semana pasado sendos operativos de control en los partidos Boca-Independiente y Huracán-Rosario Central, y en la fiesta Sunsetstrip, que se desarrolló en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria.

Durante los operativos fueron detenidos 54 hombres que trabajaban como «trapitos», pero además se incautaron varios tipos de drogas que habrían estado disponibles para su comercialización y hasta se registraron detenciones por atentado y resistencia a la autoridad.

En total se labraron unas 400 actas de contravenciones: 375 de ellos se elaboraron el sábado pasado en los accesos a La Bombonera.

También se labraron actas de infracción contra tres «trapitos» justo en la manzana del estadio Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios.