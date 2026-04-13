ANSES AGILIZÓ UN TRÁMITE INELUDIBLE PARA COBRAR LA AUH CON AUMENTO
La ANSES confirmó que ya se puede presentar la Libreta de la AUH de manera online. El paso a paso para cobrar el 20% acumulado de forma rápida y sencilla.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó una excelente noticia para los beneficiarios. Ya se encuentra habilitada la presentación virtual de la Libreta de la AUH (Asignación Universal por Hijo) de 2026. Este fundamental trámite permite acreditar los controles sanitarios y acceder al cobro del 20% retenido durante el año anterior.
Cómo presentar la Libreta de la AUH paso a paso
El organismo, perteneciente al Ministerio de Capital Humano, detalló que la gestión se realiza de forma directa a través del portal mi ANSES o desde la aplicación móvil oficial. Es fundamental recordar que la fecha límite estipulada para cumplir con esta obligación es el próximo 31 de diciembre.
Para completarlo con éxito desde el celular o la computadora, se deben seguir estos simples pasos:
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Ingresar a la plataforma virtual con el número de CUIL y la respectiva Clave de la Seguridad Social.
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Ir a la sección «Hijos > Libreta AUH» y verificar que la información de los menores a cargo sea correcta.
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Si falta completar alguna sección (salud, vacunación o educación), seleccionar la opción «Generar Libreta» para poder imprimirla en una sola hoja.
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Llevar el formulario impreso en papel al centro de salud o escuela para que sea debidamente firmado y completado por las autoridades.
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Tomar una foto clara del documento (bien iluminada y con las cuatro esquinas marcadas), reingresar al sistema y seleccionar «Subir Libreta AUH».
Una vez enviada la imagen en formato JPG, el proceso de carga finalizará cuando el titular reciba un correo electrónico confirmando que la presentación se efectuó de manera correcta.
Asimismo, desde la entidad aclararon que, en caso de no poder realizarlo de forma digital, los titulares mantienen la posibilidad de acercarse sin turno previo a cualquier oficina física de ANSES para concretar el trámite de manera presencial.