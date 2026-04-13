Caso Manuel Adorni: las jubiladas prestamistas confirmaron que el funcionario les debe US$70.000

En paralelo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo que las operaciones inmobiliarias «se informan siempre» a la Unidad de Información Financiera (UIF), en medio de la polémica por la actuación de la escribana interviniente en la compra del inmueble.

La presidenta de la entidad, Magdalena Tato, explicó que las transacciones realizadas por personas políticamente expuestas deben ser reportadas obligatoriamente, sin importar el monto. «Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF», afirmó, y detalló que se trata de reportes sistemáticos que se realizan de manera mensual.

«Todos los meses informamos las operaciones que hacemos y ahí informás PEP, clic, ya está. No importa el monto por el que haya comprado, es automático», señaló en declaraciones radiales.