El empleo informal subió un 43% a fines de 2025: las mujeres y los jóvenes fueron los más afectados

El último trimestre de 2025 arrojó una cifra demoledora en cuanto al trabajo: el empleo informal subió un 43% entre octubre y diciembre, y las más afectadas fueron las personas jóvenes, en particular las mujeres.

De acuerdo con el informe más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), «casi seis de cada 10 jóvenes de hasta 29 años y mayores de 65 años con al menos una ocupación trabajaba en condición de informalidad en el 4° trimestre de 2025«.

El informe del INDEC se elaboró a partir de datos de 31 centros urbanos de todo el país, teniendo en cuenta la ocupación y modalidad de contratación de 30 millones de personas.

De ese universo, el 45% de las personas tenía empleo (13,5 millones), pero el 43% estaba «en negro», es decir, con contratación informal y con sus derechos laborales disminuidos o inexistentes.

Dentro de ese 43% informal hay un 44,5% que son mujeres y un 41,8% que son varones.