PAMI rechazó el reclamo de los médicos de cabecera y defendió la nueva resolución

Médicos de cabecera de PAMI iniciaron un paro de 72 horas y denuncian recortes salariales

Médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro nacional de 72 horas en rechazo a una resolución que, según denuncian, implica una fuerte reducción de sus ingresos. La medida de fuerza se realizará con garantía de atención para urgencias.

El conflicto se originó tras la implementación de la Resolución RESOL-2026-1107 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que introduce cambios en el nomenclador y en el modelo prestacional. Desde APPAMIA sostienen que la unificación del esquema se traduce, en la práctica, en un recorte salarial.

De acuerdo a lo planteado, un médico con dedicación completa pasaría de percibir alrededor de $2.100.000 a unos $1.400.000 mensuales. En ese sentido, señalaron que esos ingresos resultan insuficientes para cubrir costos básicos de la actividad profesional.

También cuestionaron las condiciones de trabajo e indicaron que un médico de cabecera debe atender pacientes cada 20 minutos y validar cada consulta en tiempo real en un sistema que presenta fallas, lo que muchas veces los obliga a completar tareas fuera del horario laboral para evitar descuentos.

Desde la asociación advirtieron que la situación podría derivar en un «éxodo masivo» de profesionales, con impacto directo en el funcionamiento del primer nivel de atención del PAMI. En esa línea, remarcaron que el médico de cabecera cumple un rol central en el seguimiento de enfermedades crónicas, la emisión de recetas, la indicación de estudios y las derivaciones a especialistas.

Además, alertaron que una eventual reducción del plantel podría trasladar la demanda hacia clínicas privadas y hospitales públicos, incrementando la presión sobre el sistema sanitario y generando riesgos de discontinuidad en la atención de jubilados y pensionados.