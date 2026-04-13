EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD: ORGANIZACIONES SE MOVILIZAN AL MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA RECLAMAR FONDOS
Presentarán una nota a Luis Caputo para exigir la transferencia de recursos del programa Incluir Salud y la implementación de la ley de emergencia del sector.
En el marco de la falta de implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad por parte del Gobierno, organizaciones y familiares se movilizarán al Ministerio de Economía para reclamar la liberación de fondos correspondientes al Programa Federal Incluir Salud.
Este martes 14 de abril a las 10:30, organizaciones nucleadas en el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocaron a una presentación en la sede del Ministerio de Economía, ubicada en Hipólito Yrigoyen 250, donde entregarán una nota dirigida al ministro Luis Caputo.
El reclamo central apunta a la inmediata transferencia de recursos correspondientes al Programa Federal Incluir Salud, indispensables para garantizar el pago de prestaciones a beneficiarios de pensiones no contributivas y afiliados de PAMI. Según señalaron, estos servicios se sostienen en el marco de la Ley 24.901 y actualmente enfrentan demoras que ponen en riesgo su continuidad.
Además, de volver a exigir que se aseguren los fondos necesarios para la plena ejecución de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, considerada clave para el sostenimiento del sistema prestacional en todo el país.
Desde el Foro advirtieron que la emergencia en discapacidad «continúa vigente» y afecta de manera directa a numerosas instituciones, muchas de las cuales atraviesan una situación crítica. En ese sentido, alertaron sobre el riesgo concreto de interrupción de servicios esenciales si no se regulariza el financiamiento.
Luis Majul se desmintió a sí mismo y negó una tajante medida económica de Luis Caputo: «Me equivoqué»
Tras generar revuelo al afirmar que Luis Caputo ordenaba un recorte generalizado en todos los ministerios, Luis Majul utilizó sus redes sociales para retractarse. En un contexto de incertidumbre económica, el conductor reconoció su equivocación y reveló los verdaderos porcentajes del achique estatal.
La aclaración de Luis Majul sobre el ajuste
Durante la emisión de su programa La Cornisa, el periodista había asegurado enfáticamente que el ministro de Economía había solicitado un drástico recorte del 20% para todas las carteras. Sin embargo, horas más tarde, publicó un sincero descargo para desmentir su propia información: «Buen día. Ayer dije que Luis Caputo había pedido un ajuste del 20 % a todos los ministerios. Me equivoqué«.
En ese mismo mensaje, se encargó de aclarar que la exigencia no provino del Palacio de Hacienda, sino que fue directamente Manuel Adorni quien «pidió a los ministros un plan de ajuste del 2 % del gasto corriente y del 20 % del gasto de capital». Según detalló, este exigente esquema financiero deberá estar confeccionado y listo para el próximo 30 de abril.
Para concluir su rectificación pública en las redes, el conductor intentó bajarle el tono a la polémica asumiendo su grave equivocación periodística y justificando el error. «Los datos son los datos. Y los errores son los errores. Cuando se cometen, hay que corregirlos y pedir disculpas«, cerró.