Emergencia en Discapacidad: organizaciones se movilizan al Ministerio de Economía para reclamar fondos

Luis Majul se desmintió a sí mismo y negó una tajante medida económica de Luis Caputo: «Me equivoqué»

Tras generar revuelo al afirmar que Luis Caputo ordenaba un recorte generalizado en todos los ministerios, Luis Majul utilizó sus redes sociales para retractarse. En un contexto de incertidumbre económica, el conductor reconoció su equivocación y reveló los verdaderos porcentajes del achique estatal.

La aclaración de Luis Majul sobre el ajuste

Durante la emisión de su programa La Cornisa, el periodista había asegurado enfáticamente que el ministro de Economía había solicitado un drástico recorte del 20% para todas las carteras. Sin embargo, horas más tarde, publicó un sincero descargo para desmentir su propia información: «Buen día. Ayer dije que Luis Caputo había pedido un ajuste del 20 % a todos los ministerios. Me equivoqué«.

En ese mismo mensaje, se encargó de aclarar que la exigencia no provino del Palacio de Hacienda, sino que fue directamente Manuel Adorni quien «pidió a los ministros un plan de ajuste del 2 % del gasto corriente y del 20 % del gasto de capital». Según detalló, este exigente esquema financiero deberá estar confeccionado y listo para el próximo 30 de abril.

Para concluir su rectificación pública en las redes, el conductor intentó bajarle el tono a la polémica asumiendo su grave equivocación periodística y justificando el error. «Los datos son los datos. Y los errores son los errores. Cuando se cometen, hay que corregirlos y pedir disculpas«, cerró.