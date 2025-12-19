SE POSTERGÓ LA FIRMA DEL ACUERDO UNIÓN EUROPEA – MERCOSUR: PASARÍA A FINES DE ENERO

“Meloni me dijo que, si tenemos paciencia de una semana, diez días o un mes, Italia estará con el acuerdo”, aseguró el mandatario brasileño, buscando llevar tranquilidad a los mercados y a sus socios regionales.

Un cambio de postura en el bloque sudamericano

Aunque desde Brasilia se había lanzado un ultimátum advirtiendo que «no habría más acuerdo» si la firma no se concretaba este sábado, la diplomacia del Mercosur finalmente optó por la flexibilidad. Fuentes oficiales confirmaron que el bloque sudamericano accedió a postergar el acto oficial hasta enero.

Sin embargo, el nudo de la discusión sigue siendo el sector agropecuario. Francia e Italia exigen garantías blindadas para que las importaciones sudamericanas no perjudiquen a sus agricultores locales, un reclamo histórico que ha mantenido el tratado en un limbo por décadas.

De concretarse en enero, el acuerdo daría nacimiento a una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, uniendo a dos bloques que representan una parte significativa del PBI global.