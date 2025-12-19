ANSES: LOS MONTOS CONFIRMADOS PARA JUBILADOS EN DICIEMBRE Y LAS FECHAS DE PAGO

Calendario de pagos ANSES

El cronograma de pagos para jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima ya está definido y se organiza según la terminación del DNI. Las fechas confirmadas por ANSES son:

Miércoles 17 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1 .

Jueves 18 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3 .

Viernes 19 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5 .

Lunes 22 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7 .

Martes 23 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9.

Desde el organismo remarcaron que el esquema “permite que todos los jubilados y pensionados cobren antes de Navidad”. Para verificar los montos exactos del haber mensual, el bono proporcional y el aguinaldo, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde el recibo de haberes detalla cada concepto liquidado.