SE ENTREGÓ QUINTÍN GÓMEZ EN FISCALÍA Y LO TRASLADARÁN A UNA COMISARÍA: LA DENUNCIA QUE DESATÓ LA CAUSA

Una docente lo acusó de haberla engañado sobre una actividad de su movimiento en Colonia Benítez y que en esa localidad sufrió delitos sexuales por parte del dirigente.

Esta mañana, pasada las 10 horas, Osmar Quintín Gómez se entregó en Fiscalía tras ser acusado por una auxiliar docente del delito de abuso sexual con acceso carnal. La fiscal Rosana Soto había ordenado su detención anoche, algo que se concretó tras la presentación del dirigente junto a su abogado defensor en la sede judicial de avenida 9 de julio.

El dirigente social y ex colaborador de la Secretaría de Municipios había anticipado a Diario Chaco que se encontraba en dialogo con su abogado para definir los pasos a seguir tras el pedido de detención . Ahora será alojado en una dependencia policial, algo aún no definido por la Justicia.

LA DENUNCIA QUE DESATÓ LA INVESTIGACIÓN

El 17 de julio, L.N.N. de 53 años denunció en la División de Violencia Familiar y de Género una situación de abuso sexual con acceso carnal. La mujer contó que hace un año y medio se desempeña en la Escuela de Gestión Social N° 4 «Lucho Lezcano Descamisados MTD Zona Norte», coordinada por Gómez, y que el día lunes de este mes recibió una llamada telefónica por parte del dirigente social quien le indicó que la pasaría a buscar para asistir a una actividad en Colonia Benítez.

«En ese lugar cocinamos para la gente que viene del interior, siempre vamos una chica, él y yo. En se momento pasó a buscarme y me sorprendió que solamente íbamos nosotros dos solos, pero de igual manera fui», relató la denunciante quien agregó que al llegar a ese lugar no vio nadie: «Gómez me dijo que en momentos iban a llegar».

La auxiliar docente agregó que ya en Colonia Benítez, en el lugar donde solía trabajar, se dirigió hasta la heladera para ver qué había para cocinar, mientras que Gómez se dirigió a una pieza para finalmente aparecer, según denunció, sin ropa.

«No digas nada. Si llegas a decir algo te voy hacer cosas, si denunciás tengo mucha gente que te van hacer cosas a vos y a tu familia, quedate quieta», fueron las palabras que relató la mujer le habría dicho el denunciado. Acto seguido, la mujer describió como llevó adelante el supuesto abuso sexual con acceso carnal.

DIEZ DÍAS ANTES DEL HECHO

Previo al día de los hechos denunciados por la docente, el 30 de junio, Gómez presentó su renuncia ante el Tribunal Electoral de la provincia a su candidatura a diputado provincial para las elecciones del 17 de septiembre de 2023. Mientras que el 17 de julio, el Ejecutivo provincial decretó dejar sin efecto la designación del hombre como colaborador en la Secretaría de Municipios «en virtud de haber desaparecido las causales de la misma».

NOTICIA EN DESARROLLO