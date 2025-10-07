Se derrumbó un edificio en Madrid y hay al menos cuatro desaparecidos

Un edificio se derrumbó este martes en el centro de la ciudad de Madrid, España, mientras se realizaban reformas en el lugar. Hay personas atrapadas entre los escombros y al menos tres obreros resultaron heridos, uno de los cuales tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital.

El derrumbe ocurrió cerca de las 13 (hora local) en un edificio ubicado en el número 4 de la calle de las Hileras, mientras en el lugar se realizaban obras para transformarlo en un hotel de cuatro estrellas.

Hasta el momento no se confirmó el número exacto de personas atrapadas debajo de los escombros. Si bien personal de Bomberos de Madrid asegura que son cinco los desaparecidos, desde la Policía Nacional sostuvieron que son dos por el momento.

Un obrero que estaba trabajando en el lugar, por el contrario, aseguró que “podría haber hasta 40 personas dentro de la obra” al momento del colapso, según replicó el diario El País.