SE DERRUMBÓ UN EDIFICIO EN MADRID Y HAY AL MENOS CUATRO DESAPARECIDOS
El colapso se produjo mientras se realizaban reformas en la edificación. Los servicios de Emergencias y Bomberos trabajaban en el lugar.
Tras el derrumbe, tres obreros fueron rescatados heridos, uno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital tras sufrir una fractura en una de sus piernas. En tanto, los otros dos sufrieron contusionados leves.
Una vecina del lugar indicó a los medios que “el edificio que se ha caído llevaba mucho tiempo abandonado y estaba en obras». «Habían instalado una grúa a lo bestia en el andamio. Me habían dicho que iban a hacer un hotel y que las obras iban a tardar dos años”, comentó.
Describió que al momento del colapso sintió “un temblor terrible en la calle y se levantó muchísimo polvo enfrente del inmueble».
En tanto, el derrumbe no afectó a edificios linderos, según informaron los propios vecinos, aunque todos coinciden en el fuerte estruendo que oyeron al momento del colapso.