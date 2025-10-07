La picante respuesta de Gianluca Prestianni sobre los silbidos a la Selección Sub-20 en Chile

El delantero, surgido de Vélez Sarsfield y actualmente en el Benfica de Portugal, no evitó la polémica al analizar la actitud de los hinchas locales. “Sabíamos que el ambiente iba a ser así con Chile y bueno, están disfrutando poder ganar el Mundial Sub 20 ya que quedaron afuera del otro”, lanzó con ironía mientras se retiraba de la zona mixta.

Gianluca Prestianni y los silbidos en Chile: la picante respuesta del delantero argentino