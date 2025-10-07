LA PICANTE RESPUESTA DE GIANLUCA PRESTIANNI SOBRE LOS SILBIDOS A LA SELECCIÓN SUB-20 EN CHILE
El atacante del Benfica se refirió a la hostilidad del público chileno en el Mundial Sub 20 y lanzó una frase que encendió la rivalidad con La Roja.
La Selección Argentina Sub 20 ya piensa en el duelo ante Nigeria, válido por los octavos de final del Mundial de la categoría, pero el ambiente fuera de la cancha también da que hablar. Tras la victoria ante Italia que cerró la fase de grupos, Gianluca Prestianni se refirió a la hostilidad del público chileno en cada presentación del conjunto nacional.
El delantero, surgido de Vélez Sarsfield y actualmente en el Benfica de Portugal, no evitó la polémica al analizar la actitud de los hinchas locales. “Sabíamos que el ambiente iba a ser así con Chile y bueno, están disfrutando poder ganar el Mundial Sub 20 ya que quedaron afuera del otro”, lanzó con ironía mientras se retiraba de la zona mixta.
Gianluca Prestianni y los silbidos en Chile: la picante respuesta del delantero argentino
La tensión entre Argentina y Chile no es nueva. La rivalidad se potenció tras las finales de Copa América perdidas por la Albiceleste y se reavivó recientemente con el violento enfrentamiento entre hinchas de Universidad de Chile e Independiente, junto con la intervención de la policía bonaerense en la Copa Sudamericana.
En este contexto, el equipo dirigido por Diego Placente no logra desmarcarse de los silbidos y abucheos en cada partido disputado en suelo chileno aunque parece no afectarle: el seleccionado clasificó a los octavos de final luego de ganar los tres partidos de la fase de grupos de la competencia
Un posible cruce que promete más tensión en el Mundial Sub-20
Si Argentina supera a Nigeria, podría enfrentar a Chile en los cuartos de final, siempre que los locales eliminen a México este martes. De concretarse, el choque sumaría un nuevo capítulo a una rivalidad que no deja de crecer, tanto dentro del campo como en las redes sociales dónde el posible cruce es furor.