SE CONSTITUYÓ EL COMITÉ DE CUENCA FORESTAL DEL CHACO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El ámbito promoverá el incentivo al manejo sustentable de los bosques para garantizar recursos forestales a las necesidades presentes y futuras; y el mejoramiento de la industria forestal en el Chaco.

El gobierno provincial constituyó el Comité de Cuenca Forestal del Chaco, proyecto que es llevado adelante en conjunto con Nación y que apunta a convertirse en una herramienta clave para el sector en términos de protección ambiental sustentable. De este nuevo ámbito participarán todos los actores, tanto públicos como privados, que se encuentran integrados a la cadena foresto-industrial a nivel provincial.

La jornada de conformación del comité, que se llevó adelante en Juan José Castelli, estuvo encabezada por el ministro de Producción, Industria y Empleo, Sebastián Lifton; el director nacional de Bosques, Martin Mónaco; e intendentes de la región Norte. “Haber puesto en marcha este organismo no es una acción aislada sino que hay un trabajo pensado, planificado, una gestión de recursos y una estrategia a nivel nacional”, sostuvo Lifton.

“Este Comité de Cuentas tendrá entre sus tareas más importantes definir su horizonte y las acciones concretas que se requieran”, agregó el ministro.

La conformación del ámbito se da en el marco del Proyecto de Pagos por Resultados en la Argentina y del programa destinado a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero debidas a la deforestación y degradación de los bosques (REDD+, por sus siglas en inglés) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

El comité trabajará para promover el incentivo al manejo sustentable de los bosques para garantizar recursos forestales a las necesidades presentes y futuras; y el mejoramiento de la industria forestal en el Chaco. “Hablamos de eso, de integrar un sector en términos sociales y en términos económicos; es decir, que el trabajador forestal pueda tener las coberturas necesarias y que el productor empresarial pueda afrontar esa demanda”, señaló Lifton.

Las cuencas forestales son las regiones o espacios geográficos donde existe presencia de bosque nativo y una marcada concentración de productores primarios, industrias y prestadores de servicios que desarrollan su actividad en el aprovechamiento, la transformación y comercialización de los productos madereros, y no madereros provenientes de esos bosques.

El manejo estratégico del bosque nativo requiere de un Plan de gestión de cuencas, que es un proceso por el cual los actores identifican los problemas y necesidades respecto del uso del bosque, producción, transformación y comercialización de los productos forestales madereros y no madereros; y diseñan un plan de acción y asignación de recursos dirigidos a mejorar progresivamente las condiciones de vida y producción.

De la presentación participaron también los intendentes Pío Sander (de Castelli), Zenón Cuéllar (de El Espinillo), Jorge Frank (de Miraflores), Vicente González (de Misión Nueva Pompeya) y Alcides Pérez (de El Sauzalito).

Acompañaron además los subsecretarios Luciano Olivares (de Desarrollo Forestal) y Tomás Camarasa (de Ambiente y Biodiversidad); Emanuel Crosta (intendente del Parque Nacional El Impenetrable); y Miguel Gómez, presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach).

También tomaron parte Gabriel Tortarolo, de la Dirección Regional Chaco-Formosa del Inta; Lucas Vera, delegado de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial; Alfredo Fernández, delegado de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena; Daniel Crosta, director de la Regional NEA de la Administración de Parques Nacionales (APN); Jesús Espíndola, referente local del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti); y Guillermo Prieri, enviado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

En tanto que por el sector privado asistieron Fabián Urlich, de la Asociación de Productores Forestales de Juan José Castelli; Roberto Nardelli, de la Asociación de Productores Forestales del Departamento Maipú y de la Cámara de Exportadores de Carbón Vegetal; Noé Khon, de la Federación de Asociación de Productores e Industriales del Chaco (Fapif); José Voytenco, de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre); René Elizondo, de la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina (Usimra); y Sebastián Kees, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco (CPCFCH).

Proyecto de pagos por resultados en la Argentina

La República Argentina, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), elaboró una Propuesta de Financiamiento ante el Fondo Verde para el Clima (FVC) -todo en el marco de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático- para solicitar pagos por los resultados obtenidos a partir de la implementación Ley 26.331 (de Presupuestos Mínimos de los Bosques Nativos) que generó una reducción de emisiones de carbono a partir de la deforestación evitada durante el período 2014-2016.

Gracias a estos resultados y la propuesta de financiamiento, el FVC aprobó financiamiento para el país con el objetivo de contribuir a la reducción de emisiones debidas al cambio de uso del suelo, combatir la deforestación y la degradación forestal junto con promover el manejo forestal sostenible y el aumento de las reservas forestales de carbono, reduciendo la vulnerabilidad al cambio climático de los bosques y de las comunidades que los habitan.

Relacionado