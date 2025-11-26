SE CONOCIÓ LA TRAMA SECRETA DETRÁS DE LA CONSAGRACIÓN DE ROSARIO CENTRAL COMO CAMPEÓN DE LIGA 2025

Una comitiva de Rosario Central, liderada por Di María, recibió el trofeo en las oficiales de la Liga Profesional (Foto: X@LigaProfesional).

La polémica por la consagración de Rosario Central como campeón anual de la Liga Profesional 2025 sumó un nuevo capítulo. Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de River y representante del club en la AFA, reveló detalles inéditos sobre cómo se definió la entrega del título al equipo rosarino.

En una reunión de Comisión Directiva en su club, Villarroel contó que la decisión no se tomó en el contexto de una sesión formal del Comité Ejecutivo de la AFA, como se informó oficialmente, sino en un encuentro informal y meramente informativo de la Liga en la sede de Puerto Madero. “Está mal informado: no fue una reunión de Comité Ejecutivo de AFA, sino un encuentro informal e informativo de la Liga Profesional”, explicó el dirigente a sus pares riverplatenses, según informaron a TN.

Sin votación ni consentimiento: cómo se gestó el reconocimiento a Central

Villarroel abundó sobre el polémico caso y expuso que procedimiento inválido: «La decisión de ese campeonato es una atribución solamente del Comité Ejecutivo de AFA y se dio en una reunión de la Liga Profesional, que es un órgano dentro de AFA pero no es el Comité Ejecutivo de AFA”.

El vicepresidente 2° de River estuvo presente en la reunión de la Liga Profesional (Foto: IG@ignaciovillarroel).

En ese sentido, remarcó que la formalidad del encuentro no tuvo el carácter habitual del Comité Ejecutivo, que suele haber una orden del día y un esquema de votación. “Fue una reunión informativa de cómo estaba planteado el calendario 2026. Y al final de la reunión, sin ponerlo a consideración, se comentó a la mesa de presidentes y vicepresidentes de los clubes de LPF -no el Comité Ejecutivo- que se iba a hacer un reconocimiento a Rosario Central por haber liderado la tabla de puntuación anual”, relató.

“Después eso se transformó, sin ningún tipo de expresión de voluntad, en lo que fue la entrega de la copa a Central”, aclaró.

¿River reclamará títulos de años anteriores?

Frente a lo decidido en la reunión de la Liga, el vocal por la oposición Roberto Riusech consultó si River planteará un reconocimiento similar por las campañas de años anteriores, lo que generó un compromiso del presidente Stefano Di Carlo. “Es un tema en evaluación y oportunamente lo informaremos”, dijo.